Chanel Totti vince “Pechino Express”, Francesco: “Fiero di te”

Chanel Totti e Filippo Laurino vincono la tredicesima edizione di “Pechino Express”, superando le coppie in finale formate da Jo Squillo e Michelle Masullo e da Fiona May e Patrick Stevens, al termine di un percorso competitivo seguito da vicino anche dai genitori della giovane.

La finale del reality di Sky ha visto la 19enne protagonista del successo insieme all’amico d’infanzia Filippo Laurino, mentre in Italia Ilary Blasi e Francesco Totti hanno seguito l’ultima puntata ciascuno da casa propria, sostenendo la figlia sui social e in televisione.

A pochi minuti dall’inizio della serata è stata proprio Ilary Blasi a rompere il silenzio social pubblicando un messaggio di incoraggiamento: “Pronti! Forza Chany e Filo”, condividendo la propria attesa per la tappa finale del programma, seguita insieme al compagno Bastian Müller.

Al momento della proclamazione della vittoria, la conduttrice ha poi pubblicato una reazione in diretta: in un video diffuso sui social, si vede la sua esultanza per il trionfo della figlia. Subito dopo, è stato proprio Bastian Müller a celebrare il risultato con una storia dedicata alla 19enne: “Siamo orgogliosi di te”, messaggio poi ricondiviso da Ilary e da Chanel.

Anche Francesco Totti ha voluto rendere pubblico il proprio orgoglio paterno con una storia su Instagram accompagnata da una foto insieme alla figlia: “Fiero di te”.

Numerosi anche gli auguri arrivati nel mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui quelli del fratello Cristian Totti con la compagna Melissa Monti, di Jake La Furia, di Giulia Salemi, inviata del programma in Cina, di Melory Blasi e de Le Donatella. Nessun messaggio social, invece, da parte di Noemi Bocchi.

Lo riporta gazzetta.it.