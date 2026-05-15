Nuove regole per i controlli Inps sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti. Le misure, introdotte con l’ultima Legge di Bilancio, puntano a rafforzare le verifiche mediche domiciliari e a contrastare eventuali assenze ingiustificate.

Secondo i dati dell’Osservatorio statistico sul Polo unico di tutela della malattia, nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi circa 14 milioni di certificati medici, con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente. In crescita anche le visite domiciliari effettuate dall’Inps, arrivate quasi a 400mila controlli, soprattutto nel settore privato.

Per rendere il sistema più efficace, è previsto un potenziamento del personale medico incaricato delle visite fiscali e l’introduzione di una nuova piattaforma digitale integrata nella Pdnd, la Piattaforma digitale nazionale dati. Attraverso il nuovo portale, i datori di lavoro potranno richiedere i controlli in modo più rapido.

Una delle novità principali riguarda gli orari di reperibilità, che diventano uguali per tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Chi è in malattia dovrà essere disponibile presso il domicilio indicato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi festivi e weekend.

Resta comunque possibile assentarsi durante le fasce di controllo in presenza di motivazioni documentate, come visite specialistiche, esami clinici, terapie o altre necessità legate al percorso di cura. In questi casi sarà necessario dimostrare l’effettiva validità dello spostamento.

La normativa prevede inoltre alcune esenzioni dall’obbligo di reperibilità. Tra queste rientrano i lavoratori affetti da patologie gravi con terapie salvavita, i dipendenti con invalidità pari o superiore al 67% e i casi legati a infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Non cambia invece la procedura per il certificato medico. Il medico curante dovrà trasmettere telematicamente il certificato all’Inps entro il giorno successivo all’inizio della malattia, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore.

In caso di assenza ingiustificata durante la visita fiscale, il dipendente rischia sanzioni economiche e disciplinari, con possibile perdita dell’indennità di malattia o riduzioni del trattamento economico, soprattutto in caso di reiterazione.

Le visite ispettive vengono considerate anche uno strumento organizzativo per le aziende, chiamate a gestire assenze improvvise e sostituzioni del personale, in particolare nei periodi vicini a ponti e festività.

Lo riporta tg24.sky.it.