Dottoressa Hadiyah-Nicole Green: la scienziata che punta a rivoluzionare la cura del cancro

Nel 2014 la fisica e ricercatrice statunitense Hadiyah-Nicole Green ha attirato l’attenzione della comunità scientifica internazionale grazie a una tecnologia sperimentale contro il cancro basata sull’uso combinato di nanoparticelle e laser. Secondo gli studi preclinici pubblicati dal suo team, il trattamento sarebbe riuscito a eliminare tumori solidi nei topi in circa 15 giorni, con sedute di appena 10 minuti e senza effetti collaterali osservabili.

La ricercatrice ha definito il metodo una possibile svolta per la lotta ai tumori solidi: “Niente chemio, niente radiazioni, niente chirurgia”, spiegò in diverse interviste divulgative. Tuttavia, è importante sottolineare che, ad oggi, la terapia non è ancora approvata per l’uso clinico sull’uomo e resta in fase sperimentale.

Come funziona la terapia

La tecnologia sviluppata da Green si basa sulla cosiddetta terapia fototermica. In pratica, vengono introdotte nel tumore nanoparticelle progettate per accumularsi nelle cellule cancerose. Successivamente, un laser vicino all’infrarosso colpisce l’area tumorale: le nanoparticelle assorbono la luce e la trasformano in calore, distruggendo selettivamente le cellule malate senza danneggiare i tessuti sani circostanti.

La stessa ricercatrice ha raccontato che i primi risultati ottenuti sui modelli animali mostrarono una regressione completa del tumore in 15 giorni dopo un singolo trattamento di 10 minuti.

Dalla tragedia personale alla ricerca

L’interesse di Green per la ricerca oncologica nasce da una vicenda familiare. La zia che l’aveva cresciuta, Ora Lee Smith, morì di cancro dopo aver rifiutato chemioterapia e radioterapia per paura degli effetti collaterali. Poco dopo, anche lo zio della ricercatrice si ammalò della stessa malattia. Da qui la decisione di dedicare la propria carriera allo sviluppo di cure meno invasive.

Dopo gli studi in fisica e un’esperienza alla NASA, Green iniziò a lavorare sull’impiego dei laser in medicina oncologica, sviluppando un sistema capace di colpire selettivamente le cellule tumorali tramite nanoparticelle.

I limiti scientifici attuali

Nonostante l’entusiasmo mediatico, la comunità scientifica sottolinea che i risultati ottenuti finora riguardano soprattutto studi preclinici su animali. La nanomedicina oncologica è un settore promettente, ma richiede ancora numerosi test clinici per verificarne sicurezza ed efficacia sull’uomo.

Il National Cancer Institute degli Stati Uniti conferma che le nanotecnologie stanno aprendo nuove possibilità nella cura dei tumori, soprattutto per terapie mirate e meno tossiche rispetto ai trattamenti tradizionali. Tuttavia, molte applicazioni sono ancora in fase di sperimentazione.

La questione dei finanziamenti

Per portare avanti la ricerca e avviare i trial clinici sull’uomo, Green ha fondato la Ora Lee Smith Cancer Research Foundation, organizzazione non profit nata con l’obiettivo di raccogliere fondi per lo sviluppo della terapia.

Secondo la Stanford Social Innovation Review, gli scienziati afroamericani e i ricercatori appartenenti a minoranze etniche incontrano spesso maggiori difficoltà nell’ottenere finanziamenti per studi medici innovativi. Una situazione che, secondo molti osservatori, rischia di rallentare lo sviluppo di possibili cure rivoluzionarie.

Fonti ufficiali e scientifiche

National Cancer Institute (NCI): Nanotechnology Cancer Therapy and Treatment

Profilo biografico e attività scientifica di Hadiyah-Nicole Green

Twist Out Cancer – intervista e sintesi dei risultati della ricerca

Review scientifica sulla nanotecnologia applicata ai tumori pubblicata su Signal Transduction and Targeted Therapy

Studio sperimentale sull’uso combinato di laser e nanoparticelle nei tumori solidi

A cura di Giovanna Tambo.