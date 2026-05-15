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ANGIOLA FOGGIA Foggia, clima e verde pubblico al centro dei ‘Dialoghi Foggiani’. Angiola: “Un tema centrale per il futuro della città”

L’iniziativa è promossa dal movimento politico Cambia, con il supporto delle associazioni civiche Effetto Foggia e Foggia 5.0

Foggia, clima e verde pubblico al centro dei 'Dialoghi Foggiani'. Angiola: "Un tema centrale per il futuro della città"

Nunzio Angiola (PH ENZO MAIZZI)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Si terrà oggi, venerdì 15 maggio alle ore 17, presso la Sala Mazza del Museo Civico di Foggia, il XVII incontro dei “Dialoghi Foggiani”, dedicato al tema “Clima e verde pubblico a Foggia – Oltre il cemento, la sfida del verde resiliente in una terra che scotta”.

L’iniziativa è promossa dal movimento politico Cambia, con il supporto delle associazioni civiche Effetto Foggia e Foggia 5.0, e nasce con l’obiettivo di avviare un confronto pubblico sulle sfide ambientali e climatiche che interessano la città, sempre più esposta a ondate di calore e alla progressiva riduzione degli spazi verdi urbani.

Al centro del dibattito ci sarà il ruolo del verde pubblico come elemento strategico per la qualità della vita urbana, la mitigazione degli effetti climatici, la salute dei cittadini e la costruzione di una città più sostenibile e resiliente. Ampio spazio sarà dedicato anche alle criticità legate alla gestione e manutenzione del patrimonio verde cittadino, con uno sguardo alle prospettive future.

A moderare l’incontro sarà il divulgatore scientifico Giovanni Costantino Lobasso, attraverso la pagina social “Clima e Scienza Foggia”.

Sono previsti gli interventi di Giuseppe Pellegrino, botanico e divulgatore scientifico, Maurizio Marrese, presidente WWF Foggia, e Gabriele Iemmolo, ingegnere civile e dirigente del movimento Cambia. Le conclusioni saranno affidate al consigliere comunale e segretario provinciale del movimento Nunzio Angiola.

Proprio Angiola ha sottolineato il valore centrale del tema ambientale per il futuro della città: “Parlare oggi di verde pubblico non significa occuparsi soltanto di decoro urbano, ma affrontare un tema centrale per il futuro della città: salute, qualità della vita, sostenibilità ambientale e capacità di adattamento climatico. Foggia ha bisogno di una nuova visione urbanistica che metta al centro alberi, ombra, spazi pubblici vivibili e rigenerazione urbana, superando la cultura del cemento che per troppo tempo ha prevalso”.

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