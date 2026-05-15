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Home // Cronaca // Foggia in lutto, morto Pasquale Clemente. Italo Pontone: “Non so se avremo un altro come lui”

PASQUALE CLEMENTE Foggia in lutto, morto Pasquale Clemente. Italo Pontone: “Non so se avremo un altro come lui”

La sua morte è arrivata a seguito di una malattia rapidamente evolutasi nel giro di poco più di un mese

Foggia in lutto, morto Pasquale Clemente. Italo Pontone: “Non so se avremo un altro come lui”

Foggia in lutto, morto Pasquale Clemente. Italo Pontone: “Non so se avremo un altro come lui” - Fonte Immagine: alphabetcity.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

A Foggia è lutto per la scomparsa di Pasquale Clemente, coordinatore dell’Area Ospedaliera di Universo Salute – Opera Don Uva, figura centrale all’interno della struttura sanitaria e punto di riferimento per colleghi, operatori e pazienti.

La sua morte è arrivata a seguito di una malattia rapidamente evolutasi nel giro di poco più di un mese, come ricordato dal consigliere comunale Italo Pontone, che ha descritto una vicenda clinica inizialmente apparsa lieve e poi precipitata in modo improvviso, lasciando sgomento tutto l’ambiente sanitario e personale.

Clemente era considerato una presenza costante e operativa all’interno di Universo Salute. Il suo ruolo nell’Area Ospedaliera lo portava a seguire da vicino ambiti complessi come riabilitazione, Alzheimer e cliniche mediche, settori in cui organizzazione e capacità di gestione incidono direttamente sull’assistenza ai pazienti e sul lavoro degli operatori.

Secondo il ricordo condiviso da chi lo ha conosciuto, “tutto passava per le sue mani”, a testimonianza di una figura che, pur senza cercare visibilità, era diventata indispensabile nella gestione quotidiana delle attività. Lo stesso Italo Pontone lo chiamava affettuosamente “capo Pasquale Clemente”, sottolineando il rapporto di stima e fiducia costruito negli anni.

Anche Gsd Group ha voluto ricordarlo con un messaggio carico di emozione, evidenziando “umanità, disponibilità e passione” come tratti distintivi del suo modo di lavorare. Il gruppo ha richiamato inoltre un video realizzato circa un mese prima della sua scomparsa, in cui emergerebbero la sua energia, la sua simpatia e il suo entusiasmo professionale.

Il consigliere Pontone, nel suo messaggio di cordoglio, ha espresso un pensiero che sintetizza il sentimento diffuso tra colleghi e conoscenti: “Non so se avremo un altro Pasquale Clemente nella nostra struttura sanitaria”.

La notizia della scomparsa, giunta da San Giovanni Rotondo, ha colpito profondamente non solo l’ambiente lavorativo ma anche la comunità che, nel tempo, aveva riconosciuto in Clemente una figura di riferimento silenziosa ma fondamentale.

Lo riporta alphabetcity.it.

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