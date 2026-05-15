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Home // Cronaca // Foggia, morta una ragazza di nazionalità cinese: ipotesi suicidio

FOGGIA RAGAZZA Foggia, morta una ragazza di nazionalità cinese: ipotesi suicidio

Al momento le circostanze del decesso restano ancora da chiarire. I fatti sarebbero accaduti nelle ultime 48 ore.

https://www.statoquotidiano.it/16/11/2025/incidente-stradale-nel-potentino-morto-22enne-tre-feriti/1253757/

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AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una ragazza di origine cinese, di circa 14-15 anni, è stata trovata priva di vita nei pressi di una palazzina non lontana da corso Roma, a Foggia. Lo si apprende da raccolta dati. Attesa per una conferma ufficiale.

Sul posto sarebbero intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Al momento le circostanze del decesso restano ancora da chiarire. I fatti sarebbero accaduti nelle ultime 48 ore.

Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario, ma saranno gli accertamenti investigativi a stabilire con precisione quanto accaduto.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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