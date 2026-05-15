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NOVA FOGGIA Foggia, Naturale a ‘Nova’: “Occasione per tutti coloro che vogliano portare la propria visione di territorio”

Nova è il format itinerante del Movimento 5 Stelle dedicato alla costruzione del prossimo programma di governo attraverso il confronto con i cittadini

Foggia, Naturale a 'Nova': "Occasione per tutti coloro che vogliano portare la propria visione di territorio"

Gisella Naturale - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Sabato 16 maggio, dalle 10 alle 17, la Fiera di Foggia (padiglione 69, viale Fortore 143) ospiterà l’appuntamento di Nova, il format itinerante del Movimento 5 Stelle dedicato alla costruzione del prossimo programma di governo attraverso il confronto con i cittadini.

All’iniziativa sarà presente la senatrice Gisella Naturale, che parteciperà agli incontri con i cittadini per raccogliere proposte e contributi su sviluppo del territorio, economia e organizzazione sociale.

Il progetto Nova punta infatti a coinvolgere direttamente la popolazione nella definizione delle linee programmatiche, promuovendo un modello di politica partecipata e dal basso, aperto anche ai non iscritti al Movimento 5 Stelle.

La senatrice ha sottolineato il valore dell’iniziativa come spazio di confronto: “Sarà un’occasione per tutti coloro che vogliano portare la propria visione di territorio, di economia e di organizzazione sociale. In una parola: la politica fatta dal basso, dai cittadini, per azioni progressiste nel più pieno confronto partecipato. Io vi aspetto alla Fiera di Foggia: sarò felice di essere al vostro fianco per supportarvi in attività utili al nostro territorio”.

Naturale ha inoltre evidenziato l’apertura del percorso anche ai cittadini non iscritti al Movimento: “La partecipazione a Nova è stata aperta anche ai non iscritti al M5S. Ringrazio fin da ora tutti coloro che si sono iscritti sulla piattaforma per partecipare e non vedo l’ora di incontrarvi sabato per conoscere le vostre proposte”.

Gli appuntamenti di Nova in Puglia proseguiranno anche a San Vito dei Normanni, Bari e Gallipoli (17 maggio), oltre che a Taranto e Barletta nelle giornate successive.

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