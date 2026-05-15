Foggia, Naturale a 'Nova': "Occasione per tutti coloro che vogliano portare la propria visione di territorio"

Sabato 16 maggio, dalle 10 alle 17, la Fiera di Foggia (padiglione 69, viale Fortore 143) ospiterà l’appuntamento di Nova, il format itinerante del Movimento 5 Stelle dedicato alla costruzione del prossimo programma di governo attraverso il confronto con i cittadini.

All’iniziativa sarà presente la senatrice Gisella Naturale, che parteciperà agli incontri con i cittadini per raccogliere proposte e contributi su sviluppo del territorio, economia e organizzazione sociale.

Il progetto Nova punta infatti a coinvolgere direttamente la popolazione nella definizione delle linee programmatiche, promuovendo un modello di politica partecipata e dal basso, aperto anche ai non iscritti al Movimento 5 Stelle.

La senatrice ha sottolineato il valore dell’iniziativa come spazio di confronto: “Sarà un’occasione per tutti coloro che vogliano portare la propria visione di territorio, di economia e di organizzazione sociale. In una parola: la politica fatta dal basso, dai cittadini, per azioni progressiste nel più pieno confronto partecipato. Io vi aspetto alla Fiera di Foggia: sarò felice di essere al vostro fianco per supportarvi in attività utili al nostro territorio”.

Naturale ha inoltre evidenziato l’apertura del percorso anche ai cittadini non iscritti al Movimento: “La partecipazione a Nova è stata aperta anche ai non iscritti al M5S. Ringrazio fin da ora tutti coloro che si sono iscritti sulla piattaforma per partecipare e non vedo l’ora di incontrarvi sabato per conoscere le vostre proposte”.

Gli appuntamenti di Nova in Puglia proseguiranno anche a San Vito dei Normanni, Bari e Gallipoli (17 maggio), oltre che a Taranto e Barletta nelle giornate successive.