Foggia, scontro su Casa Sollievo. Ricucci attacca: "Diritti e stipendi non sono opinioni"

Torna alta la tensione attorno alla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dopo le dichiarazioni del direttore generale Gino Gumirato e la dura replica della FP CGIL, che richiama l’attenzione sul tema dei rinnovi contrattuali, degli stipendi e del rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il sindacato contesta la narrazione della direzione, ritenendo inaccettabile ogni valutazione soggettiva sulla “adeguatezza” delle retribuzioni, ribadendo che la materia salariale è regolata dalla Contrattazione Collettiva Nazionale e non da decisioni unilaterali.

Secondo la FP CGIL, il blocco dei rinnovi contrattuali rappresenterebbe una violazione degli obblighi previsti dal CCNL, che costituisce la base minima per la tutela della dignità professionale e dell’equità retributiva. Il sindacato definisce quindi i mancati adeguamenti non come una scelta gestionale, ma come diritti maturati e non corrisposti.

Nel comunicato si fa riferimento anche alla situazione dei decreti ingiuntivi, già emessi e affidati agli ufficiali giudiziari per la notifica. La FP CGIL sottolinea che tempi e modalità non dipendono dalle parti ricorrenti, ma dagli iter procedurali degli organi competenti.

Il sindacato respinge inoltre ogni interpretazione politica della vertenza, definendo l’iniziativa legale come una conseguenza diretta del mancato rispetto degli accordi economici e non come una forma di contrapposizione pretestuosa.

Nel documento si evidenzia anche il malessere dei lavoratori, descritti come “profondamente amareggiati” per una gestione che, secondo il sindacato, scaricherebbe sulle buste paga le difficoltà organizzative e amministrative.

La FP CGIL richiama infine il tema della missione originaria dell’Opera, facendo riferimento ai valori di carità ed eccellenza legati alla figura di Padre Pio e invitando a recuperare uno spirito di dialogo e condivisione.

Il sindacato chiede inoltre un intervento della Regione Puglia, affinché venga garantita una tutela effettiva del personale e del futuro della struttura.

In chiusura, il segretario generale FP CGIL Angelo Ricucci afferma: “Diritti e stipendi non sono opinioni, sono obblighi. Il diritto non si negozia con i video, si rispetta nei fatti. Il DG è deluso? I lavoratori di più. La Fondazione va avanti solo se i lavoratori camminano alla pari, non se vengono calpestati”.