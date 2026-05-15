Futuro del Consorzio di Bonifica del Gargano, Falcone: "Riallineare la governance alle comunità locali”

Si accende il confronto sul futuro del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, tema al centro dei lavori della IV Commissione della Regione Puglia, presieduta da Antonio Tutolo, durante un’audizione dedicata alle criticità dell’ente e alle prospettive di riorganizzazione.

L’iniziativa è stata sollecitata dalla consigliera regionale Rossella Falcone, che ha richiamato l’attenzione su una serie di problematiche gestionali segnalate nel tempo all’assessorato regionale all’Agricoltura da sindacati e amministratori locali. Al centro del dibattito il funzionamento del Consiglio di amministrazione e una governance ritenuta non pienamente efficace rispetto alle esigenze del territorio.

Nel corso dell’intervento è stata evidenziata la necessità di un riallineamento dell’azione del consorzio alle richieste delle comunità locali, attraverso maggiore partecipazione degli attori istituzionali e una gestione più condivisa ed efficiente.

L’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli ha riferito che sono in corso verifiche e report su tutti i consorzi, che saranno presto sottoposti all’attenzione della Commissione. All’audizione hanno partecipato anche il presidente e il direttore del Consorzio.

Tra i temi affrontati anche quello del contenimento dei danni causati dai cinghiali, portato all’attenzione dal presidente della Commissione Tutolo. La Regione Puglia ha già predisposto un Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale, volto a contenere la crescita della specie e l’impatto su agricoltura e sicurezza stradale.

I numeri evidenziano una situazione critica: nell’ultimo triennio si registrano 571 sinistri, con un costo complessivo per la Regione di circa 1,5 milioni di euro, oltre a 150 mila euro di ristori alle aziende agricole e 200 mila euro per danni al comparto agricolo.

Il Piano straordinario, con una dotazione di circa 20 milioni di euro, prevede aggiornamenti anche sul piano economico e combina misure di abbattimento e sterilizzazione. L’assessore Paolicelli ha inoltre sottolineato l’obiettivo di trasformare l’emergenza in opportunità attraverso la creazione di una filiera del cinghiale, con il coinvolgimento di veterinari e mattatoi mobili.

La Commissione ha infine preso atto a maggioranza della delibera di Giunta relativa alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale 2026-2028.

Nel dibattito politico, i consiglieri Tonia Spina e Nicola Gatta hanno espresso perplessità per l’assenza dell’assessore al bilancio, mentre dalla maggioranza è stato chiarito che si tratta di un documento tecnico derivante dalla precedente gestione, definito come “utile e indispensabile alla realizzazione del programma di governo già definito”.

Lo riporta pugliain.net.