Italiani morti alle Maldive: ecco perché erano in una grotta a 50 metri di profondità - Fonte Immagine: ilmessaggero.it

Le acque dell’atollo di Vaavu, nelle Maldive, sono diventate lo scenario di una grave tragedia subacquea che ha coinvolto cinque cittadini italiani impegnati in una missione di ricerca scientifica. Le vittime si trovavano in un sistema di grotte che si estende per circa 260 metri, dove si sarebbero spinte fino a 50 metri di profondità, oltre i limiti consentiti per le immersioni turistiche.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo avrebbe perso l’orientamento all’interno dell’anfratto sommerso, una struttura complessa e soggetta a correnti improvvise. Non si esclude, inoltre, un possibile malfunzionamento tecnico legato alle miscele di ossigeno utilizzate durante l’immersione, elemento che resta al centro delle indagini.

A bordo della nave d’appoggio Duke of York si trovava un team composto da sub ed esperti impegnati in attività scientifiche. Tra le vittime figura Monica Montefalcone, docente di Ecologia all’Università di Genova, insieme alla figlia Giorgia Sommacal.

Con loro anche la ricercatrice torinese Muriel Oddenino e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Secondo le autorità locali, si tratta del più grave incidente subacqueo mai registrato nel Paese.

Le operazioni di recupero sono rese estremamente difficili dalle condizioni del mare e da un allarme meteo giallo in vigore sull’area. Le squadre di soccorso, coordinate dalla difesa nazionale maldiviana, stanno operando in un contesto definito ad altissimo rischio anche per i sommozzatori esperti. Finora è stato recuperato soltanto un corpo.

La grotta, che in alcuni punti raggiunge anche i 60 metri di profondità, è considerata particolarmente insidiosa per la presenza di correnti e passaggi stretti che complicano le operazioni di ricerca.

Il gruppo era impegnato in un progetto di monitoraggio della fauna marina nell’ambito di attività scientifiche internazionali. L’allarme sarebbe scattato quando dalla superficie non sono più state osservate bolle di risalita, segnale che ha fatto immediatamente sospendere la missione.

Le indagini si concentrano ora sulla pianificazione dell’immersione e sull’attrezzatura utilizzata. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella relativa all’uso del Nitrox, una miscela respiratoria impiegata per prolungare i tempi di immersione, che potrebbe aver avuto un ruolo nel tragico epilogo.

Le autorità italiane seguono da vicino l’evolversi della vicenda, tra cui il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, mentre proseguono le operazioni di ricerca in condizioni sempre più complesse.

Lo riporta leggo.it.