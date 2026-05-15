Un auditorium gremito di studenti ha fatto da cornice all’incontro dedicato ai temi di emergenza idrica, cambiamenti climatici e tutela delle risorse naturali, ospitato sabato 9 maggio presso l’IISS “Toniolo” di Manfredonia.

L’iniziativa, dal titolo “Acqua per la Vita”, è stata promossa dal Lions Club Manfredonia Sipontum nell’ambito di un progetto multidistrettuale dedicato alla salvaguardia dell’acqua, riconosciuta come diritto fondamentale universale.

L’evento ha coinvolto istituzioni, docenti e rappresentanti del mondo associativo, con la partecipazione della vice sindaca di Manfredonia Cecilia Simone, di Vincenzo Leone per l’IISS Toniolo, del presidente del Lions Club Manfredonia Sipontum Vincenzo Lo Riso e del governatore del Distretto Lions 108AB Girolamo Tortorelli, a testimonianza del sostegno istituzionale al progetto.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche Lucio Lombardi, referente di circoscrizione del service “Acqua per la Vita” e consigliere del club, che ha illustrato la dimensione umanitaria e internazionale dell’iniziativa, e Francesco Santoro, direttore generale del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che ha approfondito il tema della gestione territoriale e agricola delle risorse idriche.

Al centro del dibattito la crescente crisi dell’acqua dolce a livello globale e la necessità di una maggiore consapevolezza collettiva di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Il progetto “Acqua per la Vita” punta infatti a contrastare la desertificazione attraverso la realizzazione di pozzi di acqua potabile, spesso alimentati da energie rinnovabili, in Paesi come Burkina Faso, Kenya, Senegal e Rwanda, con l’obiettivo di sostenere anche lo sviluppo locale.

Il service promuove inoltre iniziative integrate “water and food”, finalizzate a favorire autosufficienza alimentare e microimprenditoria nei territori più fragili, trasformando l’accesso all’acqua in uno strumento di crescita e stabilità.

L’incontro ha evidenziato come educazione ambientale e cooperazione internazionale possano procedere insieme, coinvolgendo le nuove generazioni in un percorso di consapevolezza e responsabilità verso le sfide del futuro.