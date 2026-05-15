Manfredonia fuori dalla Bandiera Blu 2026, Marasco: “Servono chiarimenti e un piano d’intervento”

Manfredonia resta fuori dall’elenco dei Comuni italiani insigniti della Bandiera Blu 2026. Una esclusione che accende il dibattito politico e amministrativo in città, soprattutto alla luce della vocazione turistica del territorio e del valore ambientale del suo litorale.

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Giuseppe Marasco, vice presidente della Commissione Urbanistica, Ambiente e Territorio, che ha presentato un’interrogazione indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e, per conoscenza, al Segretario generale.

Il riferimento è alla lista resa nota il 13 maggio 2026 dalla FEE Italia, Foundation for Environmental Education. Nella provincia di Foggia risultano premiati Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste e Zapponeta. Manfredonia, invece, non compare nell’elenco ufficiale.

Per Marasco si tratta di un’assenza che merita spiegazioni puntuali, considerato che la Bandiera Blu rappresenta un riconoscimento internazionale legato alla qualità ambientale e turistica delle località costiere. Un marchio che può produrre ricadute positive sull’immagine della città, sul turismo, sull’economia locale e anche sul valore degli immobili.

Nell’interrogazione il consigliere ricorda che l’assegnazione della Bandiera Blu si basa su 33 criteri suddivisi in quattro aree: qualità delle acque di balneazione, educazione e informazione ambientale, gestione ambientale, servizi e sicurezza. Tra i requisiti principali figura la qualità “eccellente” delle acque per quattro anni consecutivi, secondo i monitoraggi ARPA.

Marasco richiama anche alcune criticità già segnalate in passato lungo le aree di accesso al mare: assenza di bagni pubblici, carenza di punti informativi, gestione dei rifiuti, sicurezza e servizi per l’utenza. Elementi che, secondo il consigliere, potrebbero incidere negativamente sulla valutazione complessiva.

Da qui la richiesta all’Amministrazione comunale di chiarire se Manfredonia abbia presentato formale candidatura per il 2026, in quale data e con quali spiagge candidate. Il consigliere chiede inoltre di conoscere gli esiti della valutazione FEE, eventuali report trasmessi al Comune e le criticità rilevate nelle quattro aree di giudizio.

Un altro punto riguarda i dati ufficiali sulla qualità delle acque di balneazione nel quadriennio 2022-2025, con particolare riferimento a eventuali classificazioni inferiori al livello “eccellente”.

L’interrogazione sollecita poi un bilancio delle azioni amministrative e tecniche messe in campo nel biennio 2024-2025 per adeguare il litorale ai criteri FEE: depurazione, pulizia spiagge, raccolta differenziata, servizi igienici pubblici, accessibilità per disabili, sicurezza e salvamento.

Infine, Marasco chiede se l’Amministrazione intenda ripresentare la candidatura per il 2027 e con quale cronoprogramma, quali risorse e quali interventi concreti. Tra le proposte anche l’istituzione di un tavolo tecnico con ARPA, ASL, operatori balneari e associazioni ambientaliste per preparare la prossima candidatura.

Il consigliere ha chiesto una risposta scritta entro 30 giorni, ai sensi del Regolamento del Consiglio comunale.

A cura di Michele Solatia.