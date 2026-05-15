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PALESTRA Manfredonia, lavori PNRR al Polivalente Fermi-Rotundi-Euclide: via libera al nuovo impianto di riscaldamento della palestra

Il progetto complessivo di riqualificazione dell’istituto scolastico ha un valore di circa 2 milioni e 897mila euro

Manfredonia, lavori PNRR al Polivalente Fermi-Rotundi-Euclide: via libera al nuovo impianto di riscaldamento della palestra

Manfredonia, lavori PNRR al Polivalente Fermi-Rotundi-Euclide: via libera al nuovo impianto di riscaldamento della palestra

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nuovo passo avanti per i lavori di riqualificazione del Polivalente “Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia finanziati con fondi PNRR. La Provincia di Foggia ha approvato una proposta tecnica migliorativa relativa al sistema di riscaldamento del corpo palestra dell’istituto scolastico.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e riqualificazione dell’edificio scolastico finanziato nell’ambito della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con la determinazione dirigenziale numero 873 del 14 maggio 2026, il Settore Edilizia scolastica della Provincia ha autorizzato la sostituzione del sistema di riscaldamento a gas metano previsto inizialmente con un nuovo impianto a pompa di calore aria-aria.

La proposta è stata presentata dalla società appaltatrice Mdg Srl attraverso una perizia tecnica firmata dall’architetto Oreste Fania.

Secondo quanto riportato nella documentazione tecnica, il nuovo sistema garantirà prestazioni equivalenti o superiori rispetto all’impianto originariamente previsto, consentendo anche una riduzione dei costi di gestione energetica.

L’impresa si è impegnata inoltre a realizzare tutte le opere necessarie senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante. Tra gli interventi previsti figurano la realizzazione di una nuova linea elettrica dedicata, opere murarie accessorie e l’installazione dei dispositivi di protezione e sicurezza dell’impianto.

La direzione lavori affidata alla società Teknaproject, attraverso il direttore tecnico Francesco Colarullo, ha espresso parere favorevole definendo la proposta una “soluzione tecnico-esecutiva migliorativa non sostanziale”.

Nella relazione viene precisato che la modifica non comporta aumenti dell’importo contrattuale, non altera il progetto originario e non modifica i tempi di esecuzione dei lavori.

Il progetto complessivo di riqualificazione dell’istituto scolastico ha un valore di circa 2 milioni e 897mila euro ed è finanziato con fondi del PNRR e risorse europee Next Generation EU.

L’intervento riguarda manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, adeguamento strutturale e miglioramento degli impianti del polo scolastico di via Sottotenente Antonio Troiano a Manfredonia.

Nel corso degli ultimi anni il progetto ha subito diversi aggiornamenti legati all’aumento dei prezzi dei materiali e all’adeguamento ai nuovi prezzari regionali. Per coprire i maggiori costi, la Provincia di Foggia ha ottenuto ulteriori risorse attraverso il Fondo opere indifferibili.

I lavori sono stati aggiudicati alla società Mdg Srl di Foggia per un importo di circa 1,5 milioni di euro oltre Iva.

Nella determina si sottolinea inoltre che l’intervento dovrà rispettare i criteri ambientali minimi previsti dalla normativa europea e nazionale, comprese le prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e principio DNSH, cioè il divieto di arrecare danni significativi all’ambiente.

Manfredonia, lavori PNRR al Polivalente Fermi-Rotundi-Euclide: via libera al nuovo impianto di riscaldamento della palestra
Manfredonia, lavori PNRR al Polivalente Fermi-Rotundi-Euclide: via libera al nuovo impianto di riscaldamento della palestra

1 commenti su "Manfredonia, lavori PNRR al Polivalente Fermi-Rotundi-Euclide: via libera al nuovo impianto di riscaldamento della palestra"

  1. Altri soldi gettati al vento… che la fa da padrone sulla struttura, che come si vede nella foto, è stata realizzata nuovamente NON in mattoni.

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