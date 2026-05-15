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PALAZZO SORGENTE MANFREDONIA Manfredonia, trasferiti gli uffici del Servizio Entrate a Palazzo della Sorgente

Gli uffici il lunedì resteranno chiusi, mentre il martedì, giovedì e venerdì saranno aperti dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Manfredonia, trasferiti gli uffici del Servizio Entrate a Palazzo della Sorgente

Palazzo della Sorgente - Fonte Immagine: comune.manfredonia.fg.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Servizio Entrate del Comune di Manfredonia cambia sede e sarà operativo da mercoledì 20 maggio presso Palazzo della Sorgente, in Piazzale Alessandro Galli, al primo piano. Il trasferimento rientra nell’organizzazione degli uffici comunali dedicati ai servizi fiscali e tributari.

Gli uffici seguiranno i consueti orari di apertura al pubblico previsti dal Decreto Sindacale n. 6 del 18/06/2025. In particolare, il lunedì resteranno chiusi, mentre il martedì, giovedì e venerdì saranno aperti dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Il mercoledì sarà chiuso al pubblico con accesso consentito solo su appuntamento.

Nella stessa sede è già attiva anche la società C&C S.r.l. – Concessionario, che svolge attività di supporto alla gestione delle entrate. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Il martedì e il giovedì è prevista un’ulteriore apertura pomeridiana dalle ore 15:30 alle ore 17:00, esclusivamente su appuntamento.

Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.

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