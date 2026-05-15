Manfredonia, via libera al maxi parco eolico da 24,5 megawatt

La Regione Puglia ha autorizzato ufficialmente la realizzazione di un nuovo impianto eolico nel territorio di Manfredonia. Con determina dirigenziale del 12 maggio 2026, la Sezione Transizione Energetica ha rilasciato l’Autorizzazione Unica alla società “Parco Eolico Santa Croce del Sannio House S.r.l.” per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico composto da cinque aerogeneratori da 4,9 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 24,5 MW.

L’impianto sorgerà nelle località “Mezzanone – La Scrofòla”, tra i territori comunali di Manfredonia e Foggia, e comprenderà anche tutte le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, con nuove infrastrutture elettriche ad alta tensione e una stazione di trasformazione dedicata.

Il progetto, avviato nel 2019, ha subito diverse rimodulazioni nel corso dell’iter autorizzativo. In origine prevedeva nove aerogeneratori per una potenza di quasi 30 MW. Successivamente il layout è stato ridotto fino alla configurazione definitiva approvata dalla Provincia di Foggia nell’ambito del procedimento VIA-PAUR.

Secondo quanto emerge dagli atti regionali, il nuovo impianto sarà collegato alla rete Terna attraverso una soluzione tecnica condivisa con altri produttori energetici dell’area, creando un vero e proprio “cluster” infrastrutturale nel comparto energetico tra Manfredonia e Foggia.

La determina autorizza non solo la costruzione delle pale eoliche, ma anche la realizzazione della stazione elettrica di utenza 30/150 kV, della stazione RTN a 150 kV e dell’elettrodotto ad alta tensione necessario per l’immissione dell’energia nella rete nazionale.

Elemento rilevante del provvedimento è l’effetto di pubblica utilità attribuito all’opera. La Regione specifica infatti che l’autorizzazione produce variante urbanistica e comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, consentendo alla società proponente di avviare le procedure di occupazione d’urgenza e acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’impianto.

Il decreto stabilisce inoltre che gli eventuali espropri dovranno essere completati entro cinque anni dalla piena efficacia dell’autorizzazione.

Sul piano ambientale, il progetto ha ottenuto giudizio favorevole di compatibilità ambientale dalla Provincia di Foggia, con prescrizioni relative a flora, fauna, ecosistemi e impatti cumulativi. La stessa documentazione istruttoria evidenzia che nel corso dell’iter sarebbe emersa anche una potenziale interferenza con un altro progetto eolico sottoposto a VIA ministeriale, circostanza che aveva portato alla riapertura della Conferenza dei Servizi nel febbraio 2025.

Tra le condizioni previste dall’Autorizzazione Unica figurano anche misure compensative ambientali e territoriali a favore dei Comuni interessati, oltre all’obbligo di fideiussioni economiche per garantire sia la realizzazione dell’impianto sia il futuro smantellamento delle opere.

La società dovrà avviare i lavori entro tre anni dalla notifica del provvedimento e completarli entro ulteriori tre anni, salvo eventuali proroghe motivate.

L’autorizzazione arriva in una fase di forte accelerazione delle politiche regionali sulle energie rinnovabili. Nella relazione istruttoria allegata alla determina vengono richiamate le recenti direttive europee RED II e RED III e le nuove norme nazionali per la semplificazione degli iter autorizzativi degli impianti FER.

A cura di Giuseppe de Filippo.