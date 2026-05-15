Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, comunica in data odierna l’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo relativo al trasferimento del finanziamento conseguito dal Comune di Foggia per la Rigenerazione Urbana Rione Martucci.
La nota pervenuta quest’oggi, notizia che è stata espletata dal ministero tutta l’attività istruttoria con verifica della corretta valorizzazione delle informazioni caricate dal Comune di Foggia sulla piattaforma ReGiS, confermando la concessione del finanziamento e la relativa migrazione dalla fonte di finanziamento PNRR originaria a PNC (Piano Nazionale Complementare) per il 100% del finanziamento concesso, pari a 6,16 milioni di euro, come già disposto con Decreto Ministeriale del 03 marzo 2025.
Gli uffici tecnici, nella fattispecie l’Area 9 – LLPP e PNRR, dunque, potranno proseguire regolarmente l’attività amministrativa per consentire la realizzazione dell’evento nella cornice dei nuovi parametri, maggiormente favorevoli nelle tempistiche di realizzazione, dell’importante intervento di investimento del quartiere.
Il nuovo target temporale è fissato, dunque, al 31 dicembre 2027 da realizzarsi con fondi statali.