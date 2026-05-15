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"PROPAGANDA DI FACCIATA" Mattinata, Destino evidenzia: “Dal passato Bandiera Blu alla propaganda di facciata del presente (2021-2026)”

"La Bandiera Blu non si conquista con slogan, post sui social o narrazioni patinate"

Mattinata, Destino evidenzia: "Dal passato Bandiera Blu alla propaganda di facciata del presente (2021-2026)"

Mattinata, Destino evidenzia: "Dal passato Bandiera Blu alla propaganda di facciata del presente (2021-2026)" (in foto: Maria Grazia Destino)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Manfredonia // Mattinata //

MATTINATA – C’era un tempo in cui Mattinata poteva fregiarsi della Bandiera Blu, riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE alle località balneari che rispettano criteri di qualità ambientale, servizi e gestione sostenibile del territorio. Un risultato che richiedeva lavoro, documentazione, programmazione e attenzione costante.

Dal 2021 al 2026, però, Mattinata resta fuori dall’elenco delle località premiate. Nel frattempo altri Comuni della provincia di Foggia — Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste e Zapponeta — risultano tra i centri pugliesi insigniti della Bandiera Blu 2025; anche nel 2026 la Puglia conta 27 riconoscimenti e il Gargano continua a essere rappresentato da località premiate.

A sollevare la questione è Maria Grazia Destino, consigliera comunale uscente di Mattinata, che punta il dito contro quella che definisce una comunicazione turistica “di facciata”.

“La Bandiera Blu non si conquista con slogan, post sui social o narrazioni patinate — afferma Destino — ma con un dossier serio, aggiornato ogni anno, fondato su dati certificati, qualità delle acque, depurazione, gestione dei rifiuti, accessibilità, educazione ambientale e rispetto di criteri stringenti”.

Il programma Bandiera Blu, infatti, è un eco-label volontario che mira a orientare le località rivierasche verso la sostenibilità ambientale. Tra i criteri figurano anche requisiti relativi alle spiagge, ai punti di campionamento e alla qualità delle acque di balneazione.

Secondo Destino, mentre altri Comuni garganici hanno lavorato per ottenere o confermare il riconoscimento, Mattinata si sarebbe limitata a valorizzare sul piano comunicativo le proprie bellezze naturali, senza tradurre quella promozione in risultati certificati.

“Le spiagge di Mattinata restano straordinarie — conclude — ma questo è merito del territorio, non dell’amministrazione. Il turismo vero non si costruisce con la propaganda: servono atti, documenti, servizi e risultati misurabili. Cittadini e operatori turistici meritano molto di più delle bandiere di carta”.

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