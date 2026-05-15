A partire dal 16 maggio entra in vigore l’obbligo del contrassegno identificativo adesivo (“targhino”) per tutti i monopattini elettrici. Il contrassegno, personale e associato al codice fiscale del proprietario, dovrà essere applicato in posizione ben visibile sul mezzo. Potrà essere richiesto tramite il Portale dell’Automobilista oppure presso le agenzie di pratiche auto abilitate.

Dal 16 luglio scatterà invece l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile, necessaria per coprire eventuali danni causati a terzi durante la circolazione. La polizza dovrà essere associata al codice identificativo del monopattino.

Il Comune ricorda inoltre che restano pienamente in vigore tutte le altre prescrizioni previste dalla normativa: obbligo del casco per tutti i conducenti, presenza di indicatori di direzione e doppio freno, limite massimo di velocità di 20 km/h su strada e 6 km/h nelle aree pedonali.

È vietata la circolazione sui marciapiedi, il trasporto di passeggeri o animali e la marcia contromano, salvo nei casi espressamente consentiti dalla segnaletica.

Previste sanzioni amministrative e misure accessorie in caso di violazioni, che vanno dal fermo amministrativo al sequestro del mezzo, fino alla confisca nei casi di monopattini modificati o non conformi alle caratteristiche previste dalla legge.

“La diffusione dei monopattini elettrici rappresenta un cambiamento nelle abitudini di mobilità urbana ma richiede responsabilità da parte di tutti – dichiarano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano –, per garantire la sicurezza propria e l’incolumità degli altri cittadini. È importante ricordare che le aree pedonali non sono spazi destinati alla circolazione dei monopattini e che, quando possibile, è preferibile utilizzare le piste ciclabili e i percorsi dedicati. Le nuove regole non devono essere vissute come un aggravio, ma come strumenti necessari per tutelare la sicurezza di chi utilizza questi mezzi e di tutti gli altri utenti della strada. È fondamentale accompagnare questa fase con informazione chiara, prevenzione e collaborazione tra istituzioni e cittadini”.

“Le disposizioni introdotte dal nuovo Codice della Strada definiscono obblighi precisi e facilmente verificabili durante i controlli – spiega il comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo –. Invitiamo i cittadini a verificare per tempo la conformità del proprio mezzo, la presenza dei dispositivi obbligatori e il rispetto delle procedure previste per contrassegno e assicurazione. Un monopattino modificato o non omologato resta irregolare anche se dotato di targa o polizza assicurativa”.