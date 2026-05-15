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ERICA CARROCCIA Morta dopo il parto dei gemelli, tre medici indagati: il marito segnala una “stranezza” in ospedale

Si indaga sulla morte di Erica Carroccia, la maestra di 31 anni deceduta all’ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola poco dopo aver dato alla luce due gemelli

Morta dopo il parto dei gemelli, tre medici indagati: il marito segnala una “stranezza” in ospedale

Morta dopo il parto dei gemelli, tre medici indagati: il marito segnala una “stranezza” in ospedale - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Prima pagina //

Si indaga sulla morte di Erica Carroccia, la maestra di 31 anni deceduta all’ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola poco dopo aver dato alla luce due gemelli. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e al momento risultano tre medici indagati.

La giovane donna, originaria di Sonnino, in provincia di Latina, era arrivata in ospedale alla trentatreesima settimana di gravidanza a causa di una minaccia di parto prematuro. I due neonati, Damiano e Diletta, sono ricoverati in terapia intensiva neonatale ma, secondo quanto emerso, sarebbero in buone condizioni.

L’inchiesta è partita dopo la denuncia presentata dal marito della 31enne. La pm Nadia Plastina ha disposto l’autopsia sul corpo della donna e il sequestro della cartella clinica per chiarire le cause del decesso. Tra gli indagati figurano il ginecologo che seguiva la gravidanza, il responsabile dell’équipe medica e un’ostetrica.

Secondo il racconto del marito, la gravidanza non aveva mostrato particolari criticità fino ai giorni precedenti il parto. L’uomo ha però evidenziato una presunta anomalia nella gestione del ricovero: inizialmente alla donna sarebbe stato prospettato un parto cesareo, ma successivamente i sanitari avrebbero optato per il parto naturale.

Durante il travaglio, però, sarebbero sopraggiunte gravissime complicazioni. Erica Carroccia sarebbe stata colpita da una sindrome intravascolare diffusa, una patologia che provoca alterazioni della coagulazione del sangue e può causare emorragie molto severe. I medici hanno tentato di salvarla anche attraverso un’isterectomia d’urgenza, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Lo riporta leggo.it.

1 commenti su "Morta dopo il parto dei gemelli, tre medici indagati: il marito segnala una “stranezza” in ospedale"

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