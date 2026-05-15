È diventata definitiva la condanna all’ergastolo per Giovanni Iannoli, il viestano reo confesso dell’omicidio di Antonio Fabbiano, il 25enne ucciso il 25 aprile 2018 nel pieno della guerra di mafia tra i clan Raduano e Perna per il controllo criminale di Vieste.

La decisione è stata presa dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, che con sentenza pronunciata il 13 maggio e depositata oggi ha rigettato il ricorso presentato dall’imputato, confermando così quanto già stabilito dalla Corte d’Assise di Foggia e successivamente dalla Corte d’Appello. I giudici hanno inoltre disposto il pagamento delle spese processuali.

Nel corso del processo di primo grado davanti alla Corte d’Assise di Foggia, presieduta dal giudice Talani, Iannoli aveva ammesso le proprie responsabilità, ricostruendo la dinamica dell’agguato: “Da giorni era appostato davanti casa mia con un altro soggetto. Ho anticipato le mosse prima che mi colpivano. Eravamo io e Pecorelli, io impugnavo un kalashnikov e lui una pistola calibro 38: ho sparato, ma non sapevo se lo avevo preso”.

Nel procedimento si erano costituiti parte civile il Comune di Vieste, assistito dall’avvocato Michele Fusillo, e la madre della vittima, rappresentata dall’avvocato Diego Petroni.

Lo riporta foggiatoday.it.