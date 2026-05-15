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Home // Cronaca // Omicidio Stefano Bruno a Foggia, spunta l’audio della sparatoria: “Chi è quel pazzo di Manfredonia?”

STEFANO BRUNO Omicidio Stefano Bruno a Foggia, spunta l’audio della sparatoria: “Chi è quel pazzo di Manfredonia?”

Il movente, secondo i magistrati, sarebbe legato a una discussione nata per una precedente cessione di cocaina di scarsa qualità

Omicidio Stefano Bruno a Foggia, spunta l’audio della sparatoria: “Chi è quel pazzo di Manfredonia?”

Omicidio Stefano Bruno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nuovi elementi emergono sull’omicidio di Antonio Stefano Bruno, 33 anni, avvenuto la mattina del 29 aprile a Foggia. Le indagini si concentrano sulle registrazioni audio-video delle telecamere installate nei pressi dell’abitazione e dell’officina della famiglia Bruno, che avrebbero ripreso anche le fasi concitate della sparatoria.

Secondo la ricostruzione della Procura, il principale indagato è Giuseppe Robustella, 43 anni, incensurato di Manfredonia, accusato di aver ucciso Bruno e ferito gravemente il padre Pasquale, 60 anni, e il fratello Saverio, 30 anni. L’uomo, rimasto a sua volta ferito, è stato arrestato in flagranza per possesso illegale di arma da fuoco subito dopo i fatti.

Il movente, secondo i magistrati, sarebbe legato a una discussione nata per una precedente cessione di cocaina di scarsa qualità.

Robustella, destinatario dell’11 maggio di un decreto di fermo per omicidio e duplice tentato omicidio, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. La difesa ha contestato la convalida del fermo, sostenendo l’assenza di pericolo di fuga, poiché l’indagato era già detenuto.

Dalle intercettazioni ambientali emergerebbero momenti concitati. Alle 11.28 Robustella arriva in via Cerignola, nel quartiere Quadrone delle Vigne, dove la famiglia Bruno gestisce un’officina. Dopo alcuni scambi iniziali, alle 11.41 arrivano Saverio Bruno e un’altra persona. Pochi minuti dopo si sentono abbaiare dei cani e, secondo gli investigatori, nasce una discussione.

Alle 11.45 si ode un primo colpo d’arma da fuoco seguito da urla e richieste di soccorso. Subito dopo emergono frasi concitate come: “Chiama l’ambulanza. Frà, l’hai preso?” e “Frà, brucia chiama l’ambulanza”. In un secondo momento si sente anche: “Fino a dentro l’hanno fatto entrare” e “Ma chi è?”, con la risposta: “Quel pazzo di Manfredonia”, riferita secondo l’accusa a Robustella.

Il fermato sarebbe stato successivamente trovato con l’arma in mano mentre tentava la fuga a bordo di una Lancia Musa.

Nel decreto di fermo, i pm Rosa Pensa e Domenico Riccio sottolineano che dalle immagini e dall’audio si dedurrebbe una dinamica complessa, con l’esplosione di più colpi, fino a una raffica di almeno dodici spari. Gli inquirenti ritengono che l’ipotesi di legittima difesa non sia applicabile, sostenendo che l’indagato avrebbe volontariamente creato una situazione di pericolo presentandosi armato nel luogo dei fatti.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

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