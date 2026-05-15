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Home // Cronaca // Orsara di Puglia, nasce il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Terlizzi: “Iniziativa molto importante”

CONSIGLIO ORSARA Orsara di Puglia, nasce il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Terlizzi: “Iniziativa molto importante”

L’appuntamento è fissato per il 20 maggio 2026, data in cui studentesse e studenti saranno chiamati a eleggere ufficialmente il proprio consiglio

Orsara di Puglia, nasce il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Terlizzi: "Iniziativa molto importante"

Orsara di Puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

A Orsara di Puglia prende forma un progetto educativo innovativo: la nascita del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), promosso dall’Istituto Comprensivo “Virgilio Salandra” con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla democrazia e alla partecipazione civica attiva.

L’appuntamento è fissato per il 20 maggio 2026, data in cui studentesse e studenti saranno chiamati a eleggere ufficialmente il proprio consiglio, che resterà in carica per due anni. Un’iniziativa che rappresenta un vero e proprio percorso di crescita e responsabilizzazione per i più giovani.

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso pedagogico articolato su tre direttrici: la continuità educativa tra scuola primaria e secondaria di primo grado, l’educazione civica sviluppata attraverso un laboratorio biennale e un “compito di realtà” pensato per trasformare le conoscenze teoriche in esperienza concreta di partecipazione amministrativa.

Gli alunni sono arrivati al voto dopo un intenso lavoro formativo svolto con i docenti e con il supporto di un’esperta esterna di diritto. Il percorso ha portato alla formazione di tre liste elettorali, ciascuna con un candidato sindaco e sei candidati consiglieri. Programmi e simboli sono stati interamente elaborati dagli studenti.

Nei giorni precedenti le elezioni sono già iniziati i comizi elettorali interni alla scuola, durante i quali i candidati illustrano le proprie proposte ai compagni-elettori, simulando un vero processo democratico.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso della delegata comunale a Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo Concetta Terlizzi, che ha dichiarato: “L’iniziativa intrapresa dall’Istituto Comprensivo ‘Virgilio Salandra’ è molto importante. Meritano un plauso la dirigenza, le docenti e gli studenti che si stanno impegnando in questo percorso”.

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