Il cantante e artista indipendente italiano Osvaldo Supino ha annunciato una pausa temporanea dai social network attraverso un messaggio condiviso sui propri profili ufficiali, commuovendo fan e follower con parole intime e dirette.

Reduce da un periodo di intensa attività internazionale tra promozione negli Stati Uniti, apparizioni televisive e nuovi progetti discografici, l’artista ha spiegato la necessità di fermarsi per ritrovare equilibrio e serenità personale.

“A volte mi sembra di vedere dolore ovunque guardi, dentro di me e intorno a me”, ha scritto Supino nel post, sottolineando il bisogno di allontanarsi dai ritmi serrati della comunicazione digitale.

Nel suo messaggio ha inoltre precisato che i profili social saranno temporaneamente gestiti dal suo staff, pur lasciando intendere che continuerà comunque a mantenere un contatto saltuario con i fan: “Ogni tanto passerò a vedere come state”.

La decisione non rappresenta un addio né un’interruzione del percorso artistico, ma esclusivamente una pausa dalla presenza online. Una scelta sempre più frequente tra artisti e personaggi pubblici, che utilizzano periodi di distacco dai social per concentrarsi sul benessere personale e sulla creatività.

Con il suo consueto tono tra ironia e introspezione, Supino ha voluto rassicurare il pubblico: “Torno sempre dai miei viaggi all’inferno più hot, più divertente e più intelligente”.

Non è stata indicata una durata precisa della pausa, ma il messaggio ha già raccolto numerosi commenti di sostegno da parte dei fan, che hanno espresso vicinanza all’artista in questo momento di rallentamento e riflessione.