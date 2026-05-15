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Home // Cronaca // Peschici, Bandiera Blu per la nona volta. D’Arenzo: “È il frutto di un lavoro quotidiano”

D'ARENZO PESCHICI Peschici, Bandiera Blu per la nona volta. D’Arenzo: “È il frutto di un lavoro quotidiano”

Il riconoscimento certifica la qualità delle acque, la gestione ambientale e l’efficienza dei servizi turistici, confermando il ruolo centrale del Gargano

Peschici, Bandiera Blu per la nona volta. D’Arenzo: "È il frutto di un lavoro quotidiano"

Peschici, Bandiera Blu per la nona volta. D’Arenzo: "È il frutto di un lavoro quotidiano"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Cronaca // Gargano //

La Puglia si conferma tra le eccellenze italiane del turismo sostenibile, conquistando il secondo posto nazionale con 27 località premiate dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Tra queste spicca ancora una volta Peschici, che ottiene la Bandiera Blu 2026 per la diciassettesima volta, la nona consecutiva.

Il riconoscimento certifica la qualità delle acque, la gestione ambientale e l’efficienza dei servizi turistici, confermando il ruolo centrale del Gargano nel panorama balneare nazionale.

Oltre a Peschici, sul promontorio garganico vengono premiate anche Vieste, Rodi Garganico, Isole Tremiti e Zapponeta, a testimonianza della continuità del lavoro svolto sul territorio.

La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta il 14 maggio a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla presenza dei rappresentanti delle località premiate.

Il sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo ha commentato il risultato sottolineando l’impegno costante della comunità: “È il frutto di un lavoro quotidiano e premia le politiche attuate negli anni a tutela del nostro territorio. Non è un percorso facile”.

D’Arenzo ha inoltre evidenziato come ogni anno sia necessario presentare una documentazione accurata per dimostrare il mantenimento degli standard richiesti, a garanzia della qualità ambientale e dei servizi offerti.

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