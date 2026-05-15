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Home // Cronaca // Policlinico di Foggia sulla paziente dializzata: “Sempre garantita assistenza, nessuna emergenza clinica”

FOGGIA POLICLINICO Policlinico di Foggia sulla paziente dializzata: “Sempre garantita assistenza, nessuna emergenza clinica”

L’Azienda ribadisce inoltre piena fiducia nel personale sanitario coinvolto, evidenziando l’impegno quotidiano degli operatori

Policlinico di Foggia sulla paziente dializzata: “Sempre garantita assistenza, nessuna emergenza clinica”

Pronto Soccorso Foggia - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

In merito alla vicenda di una paziente sottoposta a trattamento emodialitico, il Policlinico di Foggia interviene con una nota ufficiale per fornire precisazioni su quanto accaduto nella giornata del 12 maggio 2026, dopo articoli pubblicati da alcune testate locali.

Secondo quanto ricostruito dalla Direzione Medica, la paziente avrebbe riferito di una caduta accidentale avvenuta in area comune prima della seduta dialitica pomeridiana. Subito soccorsa dal personale del reparto di Emodialisi, sarebbe stata sottoposta a valutazione clinica con parametri vitali risultati nella norma e senza segni di trauma grave o compromissione neurologica, risultando vigile, cosciente e collaborante.

Nel corso dell’assistenza, alla paziente sarebbe stato proposto l’accesso al Pronto Soccorso e l’eventuale rinvio della seduta dialitica, oltre all’invito a segnalare qualsiasi sintomo. In considerazione del quadro clinico giudicato rassicurante, il trattamento emodialitico è stato comunque eseguito con monitoraggio costante per circa quattro ore.

Al termine della seduta, il personale sanitario avrebbe nuovamente consigliato approfondimenti diagnostici in Pronto Soccorso, anche attraverso percorso di emergenza-urgenza interno, ma la paziente avrebbe rifiutato. Solo il giorno successivo si sarebbe recata autonomamente al Pronto Soccorso, dove al triage sono stati nuovamente rilevati parametri nella norma e nessuna condizione di emergenza.

La Direzione del Policlinico sottolinea che la paziente non sarebbe mai rimasta priva di assistenza sanitaria e che tutte le procedure clinico-assistenziali sarebbero state svolte con tempestività e continuità.

L’Azienda ribadisce inoltre piena fiducia nel personale sanitario coinvolto, evidenziando l’impegno quotidiano degli operatori in un contesto di forte complessità, segnato anche dalla carenza di personale, in particolare nell’area dell’emergenza-urgenza.

La nota è firmata dal Commissario Straordinario dott. Giuseppe Pasqualone.

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