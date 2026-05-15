Edizione n° 6067

BALLON D'ESSAI

PARROCO DI IELSI // Madre e figlia avvelenate, ascoltato il parroco: “Antonella Di Ielsi si confessò con lui”
15 Maggio 2026 - ore  10:41

CALEMBOUR

ALESSIA PALERMO // Palermo in lacrime per Alessia: la tifosa rosanero scortata da un corteo di moto
15 Maggio 2026 - ore  12:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Barletta // Quasi 1000 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia

BARI FOGGIA Quasi 1000 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia

Nella sezione Eventi, spazio al Talent Space dell'Università di Foggia, in programma il 12 maggio a Foggia

ARPAL Puglia: oltre 2.000 opportunità di lavoro nelle province di Bari, BAT e Foggia

Lavoro - Fonte Immagine: batmagazine.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Barletta // BAT //

Nel nuovo numero del report dei Centri per l’impiego “WorkUp”,  si segnala la crescita dei settori “Costruzioni, Impianti, Immobiliare” e “Industria, Produzione, Metalmeccanico”

30 aprile 2026 – Il nuovo numero di WorkUp, il report bi-settimanale dedicato alle opportunità di lavoro, ai concorsi e alle selezioni delle province di Bari, Bat e Foggia, consolida tra le offerte di lavoro la crescita dell’area occupazionale  dei servizi dell’intrattenimento. Risulta in lieve calo la domanda nei servizi turistici, dell’ospitalità e della ristorazione rispetto alla precedente rilevazione. I due comparti continuano a occupare le prime posizioni per numero di richieste e, complessivamente, rappresentano quasi l’80% della domanda di lavoro mediata dai Centri per l’impiego.

Emergono segnali di crescita e dinamismo nei settori dell’artigianato e del commercio. Di seguito il dettaglio delle persone da assumere, diviso per aree occupazionali:

 

  • Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 874.

  • Servizi turistici, culturali e ristorazione: 469.

  • Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 123.

  • Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 63.

  • Industria, Produzione, Metalmeccanico: 39.

  • ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 22.

  • Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 20.

  • Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 16.

  • Logistica, Trasporti, Magazzini: 10.

  • Servizi finanziari/credito e assicurativi: 5.

  • Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 5.

  • Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 4.

  • Servizi socio-sanitari ed educativi: 2.

Nella sezione Eventi, spazio al Talent Space dell’Università di Foggia, in programma il 12 maggio a Foggia. Giunto alla sua terza edizione, Talent Space è il career day organizzato dall’Ateneo foggiano rivolto a studenti, laureandi e neolaureati. L’evento offre l’opportunità di partecipare a colloqui con le aziende, assistere a interventi e testimonianze, ricevere orientamento al mercato del lavoro e prendere parte a laboratori tematici. Tutte le informazioni disponibili a questo link talentspace.unifg.it

All’interno di WorkUp sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.

Su WorkUp c’è anche spazio per le offerte dedicate alla mobilità in Europa con la selezione di annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego,  selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia.

Tra le opportunità EURES si segnalano le offerte ancora attive legate a Seize the summer 2026, consultabili qui.

La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.

Tra i concorsi si segnalano tre procedure di selezione bandite da ARPA Puglia per il reclutamento di quattro figure professionali, due ingegneri e due perito chimico, da destinare alla sede di Taranto.

WorkUp è consultabile al seguente link: https://tinyurl.com/yw8ausd2
Le offerte di lavoro pubblicate su WorkUp possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store.

Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata.

I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO