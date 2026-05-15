Riforma della legge elettorale, Persiano: “Basta porcate per salvare i partiti, restituiamo le preferenze ai cittadini”

Si accende il dibattito sulla possibile riforma della legge elettorale nazionale. A intervenire è Franco Persiano, presidente dell’associazione culturale “Enrico Berlinguer tra noi”, che lancia un duro attacco contro l’ipotesi di nuove modifiche al sistema di voto, accusando i partiti di pensare più alla propria sopravvivenza politica che al rafforzamento della democrazia.

Secondo Persiano, l’Italia rappresenta un’anomalia rispetto agli altri grandi Paesi europei. “Nella Prima Repubblica la Legge Elettorale fu modificata una sola volta. Nella Seconda Repubblica, invece, siamo arrivati a sei-sette cambiamenti”, sottolinea, evidenziando come ogni nuova maggioranza abbia tentato di riscrivere le regole del gioco a proprio vantaggio.

Nel suo intervento, il presidente dell’associazione critica apertamente il sistema delle liste bloccate, chiedendo il ritorno alle preferenze. “La Legge Elettorale non può e non deve essere l’ennesima porcata per salvare i soliti noti”, afferma. E aggiunge: “Si abbia il coraggio di restituire le preferenze contro la logica delle nomine dall’alto”.

Persiano sostiene che il crescente astensionismo sia il risultato della distanza tra partiti e cittadini, aggravata dall’assenza di visione politica e dalla perdita dei luoghi di confronto sociale e culturale. Secondo la sua analisi, i partiti avrebbero progressivamente abbandonato il contatto con i territori e con i reali bisogni delle persone, soprattutto dei giovani.

Nel mirino finiscono anche le ultime campagne elettorali regionali, definite prive di confronto pubblico e concentrate esclusivamente sulla raccolta di preferenze personali. “Abbiamo assistito all’apertura di innumerevoli comitati elettorali finalizzati unicamente alla raccolta delle preferenze individuali”, denuncia.

Persiano cita poi il caso di San Severo, descritta come simbolo del progressivo svuotamento della politica tradizionale e della crisi dei corpi intermedi. Secondo il presidente dell’associazione, nella città sarebbero ormai scomparsi i luoghi storici di aggregazione politica e sociale, lasciando spazio a piccole oligarchie capaci di esercitare consenso attraverso dinamiche clientelari.

Infine, l’appello rivolto ai partiti del centrosinistra e alla società civile affinché prendano posizione sul modello elettorale da adottare. “Vogliamo sapere se il centrosinistra intende tornare a un sano proporzionale con voto di preferenza e ridare ai cittadini il potere di scegliere i propri rappresentanti”, conclude Persiano, chiedendo un confronto aperto e pubblico sui temi della rappresentanza democratica.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.