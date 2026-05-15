L’Associazione “Terra dei Fuochi d’Artificio Città di San Severo” celebra un importante traguardo: vent’anni di attività dedicati alla cultura, alla tradizione e alla devozione del territorio, con un programma speciale inserito nei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Soccorso.

Per l’edizione 2026, il sodalizio conferma il proprio ruolo centrale organizzando sei spettacoli pirotecnici di livello nazionale, con il momento clou previsto per sabato 16 maggio, giorno del ritorno del Festival Nazionale dei Fuochi Pirotecnici e delle Batterie alla Bolognese.

La città si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. L’apertura è prevista alle ore 18 con due spettacoli aerei diurni realizzati da Senatore Fireworks (Cava de’ Tirreni) e Lieto Fireworks (Visciano).

A seguire, grazie alla collaborazione tra l’associazione e la Procivitate APS Città di San Severo, andrà in scena una batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo, realizzata dalla Pirotecnica San Pio di San Severo in collaborazione con la ditta Foti Event Fireworks di Sinopoli, in un incontro tra eccellenze locali e nazionali.

Alle 23:30 il programma prevede due spettacoli pirotecnici serali firmati ancora da Senatore Fireworks e Lieto Fireworks, con coreografie luminose pensate per offrire uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione.

La chiusura dell’evento sarà affidata alla Pirotecnica San Pio, che insieme a Foti Event Fireworks proporrà una batteria alla bolognese con fuoco aereo, caratterizzata da ritmo, potenza e precisione tecnica.

Accanto al programma pirotecnico, l’associazione celebra anche il legame con la città attraverso un’iniziativa culturale e filatelica. Il 18 maggio, presso lo stand su corso Garibaldi in collaborazione con Poste Italiane, sarà presentato un annullo filatelico speciale, accompagnato da una cartolina celebrativa e un cofanetto d’autore firmati dall’artista Matteo Foschi, dedicati alla comunità di San Severo.

L’associazione, nata da un gruppo di amici e cresciuta fino a diventare un punto di riferimento culturale e organizzativo del territorio, ha voluto ringraziare istituzioni, sponsor e collaboratori che hanno sostenuto il progetto negli anni.

Il presidente Luigi Matteo Fantasia ha sottolineato il valore del percorso compiuto: “Senza la fiducia del tessuto imprenditoriale molte delle nostre sfide più grandi non sarebbero state vinte”.

Fantasia ha poi aggiunto: “Vent’anni fa abbiamo iniziato questo viaggio con la forza dei sogni. Oggi vedere come la comunità ci sostiene è la nostra gioia più grande. Essere al servizio di San Severo è un onore che continueremo a vivere con la stessa dedizione degli inizi. Mettere il proprio tempo a disposizione della città significa amare le proprie radici. Vent’anni dopo, quella scintilla brilla più forte che mai”.