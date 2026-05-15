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LAVORO MULTE Sicurezza sul lavoro: multe per 450mila euro e 13 attività sospese tra Bari e BAT

I controlli hanno interessato 45 aziende e la posizione di 124 lavoratori, di cui 6 risultati impiegati senza regolare contratto

Sicurezza sul lavoro: multe per 450mila euro e 13 attività sospese tra Bari e BAT

Sicurezza sul lavoro: multe per 450mila euro e 13 attività sospese tra Bari e BAT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Bari // Cronaca //

Nel corso di una vasta attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) dei Carabinieri di Bari, competente per la provincia di Bari e la Bat, ha disposto 13 sospensioni di attività imprenditoriali e comminato sanzioni per un totale di circa 450mila euro.

I controlli, svolti nei mesi scorsi, hanno interessato 45 aziende e la posizione di 124 lavoratori, di cui 6 risultati impiegati senza regolare contratto, configurando casi di lavoro sommerso.

Le ispezioni si sono concentrate soprattutto nei settori edilizio e agricolo, ambiti considerati a maggior rischio e quindi oggetto di particolare attenzione da parte degli ispettori.

Tra le irregolarità più frequenti riscontrate figurano carenze nella formazione dei lavoratori, mancata sorveglianza sanitaria, assenza o aggiornamento incompleto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e della documentazione obbligatoria di cantiere come Piano Operativo di Sicurezza (POS) e Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Rilevate anche criticità nelle misure di prevenzione degli infortuni, tra cui problemi legati alla viabilità dei cantieri, alla recinzione delle aree di lavoro e ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

Sicurezza sul lavoro: multe per 450mila euro e 13 attività sospese tra Bari e BAT

A seguito delle violazioni accertate, sono state sospese 8 attività per gravi inadempienze in materia di salute e sicurezza, 3 per impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di assunzione e 2 per entrambe le condizioni.

Per le violazioni sono state applicate sanzioni amministrative variabili tra 2.500 e 3.000 euro, oltre alla maxi sanzione di 3.900 euro per ciascun lavoratore irregolare.

Le autorità hanno annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi in tutti i settori produttivi, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e trasparenza nel mercato del lavoro.

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