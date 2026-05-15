Sicurezza sul lavoro: multe per 450mila euro e 13 attività sospese tra Bari e BAT

Nel corso di una vasta attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) dei Carabinieri di Bari, competente per la provincia di Bari e la Bat, ha disposto 13 sospensioni di attività imprenditoriali e comminato sanzioni per un totale di circa 450mila euro.

I controlli, svolti nei mesi scorsi, hanno interessato 45 aziende e la posizione di 124 lavoratori, di cui 6 risultati impiegati senza regolare contratto, configurando casi di lavoro sommerso.

Le ispezioni si sono concentrate soprattutto nei settori edilizio e agricolo, ambiti considerati a maggior rischio e quindi oggetto di particolare attenzione da parte degli ispettori.

Tra le irregolarità più frequenti riscontrate figurano carenze nella formazione dei lavoratori, mancata sorveglianza sanitaria, assenza o aggiornamento incompleto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e della documentazione obbligatoria di cantiere come Piano Operativo di Sicurezza (POS) e Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Rilevate anche criticità nelle misure di prevenzione degli infortuni, tra cui problemi legati alla viabilità dei cantieri, alla recinzione delle aree di lavoro e ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

A seguito delle violazioni accertate, sono state sospese 8 attività per gravi inadempienze in materia di salute e sicurezza, 3 per impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di assunzione e 2 per entrambe le condizioni.

Per le violazioni sono state applicate sanzioni amministrative variabili tra 2.500 e 3.000 euro, oltre alla maxi sanzione di 3.900 euro per ciascun lavoratore irregolare.

Le autorità hanno annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi in tutti i settori produttivi, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e trasparenza nel mercato del lavoro.