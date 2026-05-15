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Home // Foggia // Violenze a Foggia, il Vescovo Ferretti: “Ho scritto un mese fa a sindaca e Polizia Locale, non ho ricevuto risposte”

FERRETTI FOGGIA Violenze a Foggia, il Vescovo Ferretti: “Ho scritto un mese fa a sindaca e Polizia Locale, non ho ricevuto risposte”

Si torna a discutere di baby gang, criminalità minorile e sicurezza urbana dopo l’incontro ospitato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Foggia

Violenze a Foggia, il Vescovo Ferretti: “Ho scritto un mese fa a sindaca e Polizia Locale, non ho ricevuto risposte”

Violenze a Foggia, il Vescovo Ferretti: “Ho scritto un mese fa a sindaca e Polizia Locale, non ho ricevuto risposte” - Fonte Immagine: telesveva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Si torna a discutere di baby gang, criminalità minorile e sicurezza urbana dopo l’incontro ospitato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Foggia, dedicato ai temi della rieducazione sociale, delle misure cautelari e della certezza della pena.

Al dibattito ha partecipato anche il procuratore minorile di Bari, Rosario Plotino, che ha invitato a non considerare il fenomeno come una vera emergenza, pur riconoscendo la necessità di mantenere alta l’attenzione sul disagio giovanile e sui comportamenti devianti.

La discussione si è concentrata in particolare sulla situazione di Foggia, dove negli ultimi mesi episodi di violenza e disordini provocati da gruppi di minori hanno aumentato il clima di preoccupazione tra cittadini e commercianti, soprattutto nel centro storico.

Sul tema è intervenuto con toni duri il vescovo di Foggia, monsignor Giorgio Ferretti, che ha puntato l’attenzione sui problemi di sicurezza e sulla mancanza di risposte istituzionali. “Ho scritto un mese fa a sindaca e Polizia Locale, non ho ricevuto risposte”, ha denunciato il presule, tornando a chiedere interventi concreti per affrontare il crescente disagio sociale.

Non è la prima volta che il vescovo richiama l’attenzione sul tema della sicurezza in città. Nelle scorse settimane aveva già espresso forte preoccupazione per la presenza diffusa di armi e per la scia di sangue che aveva colpito Foggia con tre omicidi avvenuti in pochi giorni.

Questa volta, invece, il focus si è spostato sulle criticità del centro storico e sul fenomeno delle bande giovanili, considerate da molti residenti una presenza sempre più problematica nel tessuto urbano cittadino.

Lo riporta telesveva.it.

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