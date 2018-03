Enel Basket Brindisi promosso in A

Di:

Brindisi – “LA promozione dell’Enel Brindisi in Lega A di basket maschile è il riconoscimento dell’impegno profuso dalla società e dalla squadra per regalare alla città e ai tifosi il meritato palcoscenico sportivo”. L’assessore allo Sport, Maria Campese, esprime soddisfazione per la vittoria di ieri a Pistoia grazie alla quale la squadra salentina ha riconquistato la massima serie. “Quando c’è passione ogni problema può essere superato”, aggiunge Campese rivolgendosi direttamente al presidente onorario della società,“L’Enel Brindisi ha saputo rispondere con generosità ai momenti difficili vissuti a fine stagione 2011, trovando però nella solidità della sua struttura organizzativa, e nell’amore che la città le ha sempre manifestato, la forza per superarli”. “Il basket brindisino – sottolinea l’assessore Campese – è una realtà consolidata storicamente e riconosciuta da tutto il movimento cestistico nazionale di cui la Puglia non può fare a meno, sia in termini di crescita di modelli positivi tra i giovani, sia di promozione del territorio. La città di Brindisi, così come Taranto e tante altre realtà, deve molto al basket, anche in fatto di immagine: l’auspicio, pertanto – conclude Campese – è che la società possa trovare le risorse per affrontare con la dovuta serenità e l’entusiasmo di sempre la prossima stagione agonistica”.Redazione Stato