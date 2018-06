L’International Week va oltre la “Brexit” a Vieste

Di:

Tutto pronto per la quarta edizione dell’International Week dell’Università di Foggia, la “Settimana della Cooperazione e dell’Internazionalizzazione” divenuta ormai un appuntamento fisso in tutte le Università europee che aderiscono allo spirito e alle finalità dell’iniziativa: incoraggiare, sostenere e consolidare le relazioni tra le Università; condividere esperienze e confrontare modelli educativi e formativi. *Dal 18 al 23 giugno (a Vieste, presso il residence hotel “I Melograni”) l’Università di Foggia accoglierà oltre 250 ospiti provenienti da 200 Università europee e non solo, giacché **anche quest’anno parteciperanno all’International Week UniFg anche 7 unità di personale tecnico-amministrativo provenienti da altrettante Università inglesi: una presenza che, evidentemente, va oltre ogni possibile ripercussione in seguito alla Brexit, visto che notoriamente gli esponenti delle accademie britanniche partecipano a questo genere di *contest* solo in presenza di standard qualitativi molto elevati.