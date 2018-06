Maltempo. Disagi nel Gargano Nord

Di:

Numerosi i disagi in provincia di Foggia per il violento nubifragio che si è abbattuto la notte scorsa su gran parte del territorio. Completamente allagata Lido del Sole dove i vigili del fuoco del comando provinciale stanno operando con diverse squadre. Difficoltà anche a San Giovanni Rotondo in via Foggia dove gli uomini del 115 sono dovuti intervenire per trarre in salvo alcune persone all’interno di un’auto bloccata in mezzo ad un vero e proprio fiume creatosi per strada.

Interrotta per tutta la notte anche la provinciale San Severo Apricena dopo che il sottopassaggio delle Ferrovie si era completamente allagato.

In difficoltà i collegamenti delle Ferrovie del Gargano per fango e detriti sui binari tra Foggia e Lucera e tra San Severo e Peschici, dove le linee sono bloccate.

