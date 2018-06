Manfredonia. Treno tram: a che punto i lavori?

Di:

Manfredonia, 15 giugno 2018. che punto sono i lavori relativi al progetto esecutivo per la realizzazione della nuova fermata ‘Manfredonia Ovest’ sulla linea Foggia-Manfredonia?.

L’approvazione del progetto definitivo, avvenuta con deliberazione G.C. n. 283 del 13.07.2010, aveva previsto una spesa complessiva di euro 2.232.500,00 ed aveva affidato inizialmente i lavori di esecuzione all’ A.T.I. Mucafer scpa – Rotice Antonio sas con sede in Manfredonia.

In un secondo momento si era proceduto alla risoluzione parziale del contratto relativamente al soggetto Mucafer per sopravvenuto difetto di qualificazione.

Ad oggi, 15 giugno 2018, non si hanno più notizie relativamente ad una eventuale data di inaugurazione della stazione ‘Manfredonia Ovest’.

Il WWF, nel settembre scorso, aveva sottolineato l’importanza strategica del progetto ‘treno tram’ Foggia-Manfredonia in occasione della conclusione del convegno “Infrastrutture, Logistica, Portualità, Trasporti: i nuovi obiettivi della Capitanata” promosso da Confindustria Foggia. Le risorse già pronte per la Capitanata erano state quantificate in 636,3 milioni di euro destinati per lo più ad interventi per migliorare le vie di comunicazione e quale miglior occasione per completare il progetto ‘treno tram?

D’altro canto, Confcommercio, nella persona del Presidente Damiano Gelsomino, ha rilasciato a Statoquotidiano la seguente dichiarazione: “come Confcommercio non ritenevamo il treno tram la principale priorità infrastrutturale per la provincia di Foggia, ma abbiamo assecondato le sollecitazioni di altri per sostenere in modo adeguato con la Regione Puglia un progetto da finanziare con le risorse del ‘Patto per il Sud’. Un intervento che tra l’altro a Manfredonia è già costato tanto in termini di soldi pubblici. E’ il caso, dunque, che si faccia di tutto per intercettare i fondi in grado di rilanciare un progetto che ha l’indubbio vantaggio di potenziare e agevolare i collegamenti tra il golfo e Foggia, favorendo la creazione di una rete tra i principali centri della provincia”.

Forti e di denuncia invece le parole dell’avv. Giandiego Gatta, Vice Presidente del consiglio regionale ed esponente di Forza Italia: “mi auguro che non si tratti dell’ennesima cattedrale nel deserto di cui Manfredonia è infarcita così come lo è il Palazzetto dello Sport e la rampa che avrebbe dovuto collegare il Lungomare Nazario Sauro e Viale Di Vittorio. Ancora una volta questa infrastruttura incompiuta sta a indicare l’incapacità delle nostre amministrazioni di dare una svolta significativa al futuro della nostra meravigliosa città; i cittadini di Manfredonia devo aprire gli occhi di fronte al fatto che la loro città è diventata una pattumiera, ci sono topi che girano per le strade e nei mastelli dell’indifferenziata.

C’è bisogno di un indottrinamento culturale dei cittadini sipontini affinché si rendano conto di avere la fortuna di vivere in una delle più belle città pugliesi e che necessita di rinascere”.

Una visione differente è quella dell’avv. Paolo Campo, consigliere regionale ed esponente del PD: “Non è affatto vero che del progetto treno tram si siano perse le tracce, si tratta di una infrastruttura complessa che comunque si è già vista assegnare i finanziamenti adeguati a seguito del ’Patto per il Sud’ nel 2016; è in negoziazione la fase conclusiva dei lavori ed in corso l’approvazione dell’accordo quadro dopodiché potrà essere presentata alla cittadinanza con una conferenza stampa”.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 15 giugno 2018

