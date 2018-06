Barone “Toto-nomi per amministrative, basta gossip”

Di:

Foggia, 15 giugno 2018. ”Intendo mettere un punto fermo alle dichiarazioni che si susseguono in questi giorni sui toto-nomi che impazzano per le amministrative al Comune di Foggia. Dichiarazioni false e ricostruzioni fantasiose che non corrispondono assolutamente alla realtà. Da tempo ho chiarito che sarà avviato un percorso condiviso di cui si farà promotore il gruppo locale degli attivisti M5S. A tale percorso parteciperemo anche noi portavoce del M5S che però non possiamo interferire nelle scelte del gruppo, con l’unico intento di ottenere una lista che sia più rappresentativa possibile delle volontà dei cittadini. Avremo, come è giusto che sia, solo un ruolo marginale e di garanzia del rispetto delle regole”.

Lo scrive in un post su facebook la consigliera regionale del M5S Rosa Barone.

”Non si è fatto ancora alcun nome né per il candidato sindaco né per i candidati consiglieri. Interessa la qualità delle persone, quella del programma e la massima condivisione. La.lista che verrà fuori da questo cammino mi auguro sia stimolante e arricchente e per quanto mi riguarda ho massima fiducia negli attivisti.

Non esistono per altro fazioni avverse, correnti, queste cose le lasciamo ad altri.

Ragion per cui, smentisco categoricamente tutte le voci che si rincorrono sui nomi, sulle persone, professionisti che vengono messi in mezzo ingiustamente, svenduti ad un Gossip dei giornali che non trovo affatto giusto e che mettono in mezzo anche miei parenti che con la mia attività politica non hanno mai avuto a che fare. Dico questo perché francamente sono molto arrabbiata, anziché pensare ai nomi gradirei maggiore attenzione sui temi che come M5S porteremo avanti per la rinascita di questa città, distrutta dalla mala-politica”.