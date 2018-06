Taronna “Traghettiamo la legislatura prevenendo il dissesto finanziario”

Di:

Negli ultimi giorni nella nostra bella cittadina sembra essere tornato di colpo l’interesse per le vicende politiche legate all’Amministrazione comunale. Che si tratti dell’eco del “contratto di governo” stipulato a Roma o delle fibrillazioni di una maggioranza allo sbando (forse “di comodo” sarebbe la definizione più azzeccata!), ritengo sia un bene per la collettività sipontina il ritornare a parlare di politica cittadina.

Al contempo, non posso negare di ritenere il livello del confronto – pubblico, ma anche privato – al quanto deprimente. Vuoto. Invece di parlare di progettualità, di rilancio del contesto socio-economico di Manfredonia, di come sfruttare al meglio le sue ricchezze (e ne abbiamo!), assistiamo costantemente a lotte intestine ad una maggioranza totalmente sfaldata, accompagnate da proclami di rappresentanti (più o meno credibili, più o meno rappresentativi di un elettorato in carne ed ossa) delle minoranze che prontamente si ergono a salvatori della patria.

Chi mi conosce sa che tra parlare e stare in silenzio, preferisco la seconda ipotesi nel caso in cui il mio intervento non possa essere proficuo o, quanto meno, spunto per una più approfondita riflessione.

In virtù di quanto sommariamente descritto fino a questo punto, personalmente, sento la pressione di un contesto socio-economico in grande difficoltà: il Comune in pieno “piano di rientro” (ben lungi dall’essere in pari con gli obiettivi prefissati), la mancanza di lavoro per giovani e meno giovani, il crescente disprezzo per la tutela dell’ambiente e dei beni comunali (di tutti noi!), sono solo alcune delle problematiche oggetto di quotidiano confronto con i nostri concittadini.

Per queste ragioni ritengo sarebbe auspicabile una presa di posizione responsabile da parte della maggioranza, ma anche delle opposizioni (interne ed esterne al Consiglio comunale): riponiamo nei foderi le spade – il tempo per far valere le proprie ragioni e presentarsi come alternativa di governo cittadino sarà più che sufficiente in campagna elettorale – piuttosto cerchiamo di “traghettare” la legislatura in corso nella direzione utile a prevenire il “dissesto finanziario” per la nostra collettività. Infatti, se il Comune di Manfredonia andasse in dissesto, lo stesso potrebbe dirsi per i suoi cittadini.

Oscar Wilde scrisse “l’ambizione è l’ultimo rifugio del fallito”. Se la Politica ha ancora senso di esistere – cosa che credo fermamente! – dimostriamo di essere in grado di non far fallire la nostra cittadina e, in tal modo, dimostriamo di non essere anche noi dei “falliti”.

(Nota stampa a cura di Leonardo Taronna, consigliere comunale di Forza Italia Manfredonia,

15 giugno 2018)