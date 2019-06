Bari, scontro in tangenziale: 19enne muore carbonizzato

Di:

Bari, 15 giugno 2019. Tragedia sulla S16 a Palese: un giovane diciannovenne di Bari, Fabio Serino, ha perso la vita in seguito a un incidente fatale avvenuto nella notte. Una Renault Twingo, dopo aver perso il controllo, avrebbe urtato il ragazzo in sella alla sua moto. Dopo l’impatto la moto è andata in fiamme e il giovane, secondo quanto accertato, sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere da cui non sarebbe riuscito a liberarsi. La vittima stava raggiunge i suoi amici a Giovinazzo verso le 23.40, tuttavia le dinamiche sono ancora da stabilire. L’automobilista, 48 anni, non ha riportato ferite ma è ricoverato sotto shock all’ospedale San Paolo.