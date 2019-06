Foggia e Provincia: arresti in tutta la Capitanata

Di:

Foggia. A Cerignola Agenti del Commissariato di P.S. hanno arrestato il cittadino albanese Andoni Marius classe 1989, in esecuzione del provvedimento di revoca degli arresti domiciliari emesso dalla Corte di Appello di Firenze poiché dal controllo effettuato dalla Polizia di Stato era risultato assente dal proprio domicilio.

In data 14 giugno Agenti del Commissariato di P.S. hanno arrestato i cerignolani Cacciapaglia Alessandro, classe 1966 e Grieco Sergio, classe 1984 in esecuzione agli ordini di sospensione della misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali per violazione della stessa.

Nella mattinata odierna, gli Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto il cerignolano Patruno Angelo classe 1989, in esecuzione all’ordine di sospensione della misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali per violazione della stessa.

A San Severo il 12 giugno scorso Agenti del Commissariato di P.S. hanno arrestato Battagliero Massimiliano classe 1977 a seguito ordine di esecuzione di detenzione domiciliare per reati relativi alle materie esplodenti.

Mentre in data 13 giugno gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato Soccio Michele, classe 1977, in esecuzione alla pena detentiva in regime di detenzione domiciliare per il reato di furto aggravato. Nella serata del 14 giugno Agenti del Commissariato di P.S. hanno eseguito la custodia cautelare in carcere nei confronti del pluripregiudicato e sorvegliato speciale Guerrieri Antonio, sanseverese, classe 1985 per aver più volte violato le prescrizioni della sorveglianza speciale; la misura cautelare è stata disposta dal GIP presso il Tribunale di Foggia.

A Lucera Agenti del Commissariato di P.S. hanno arrestato Palazzo Valerio classe 1974 per il reato di resistenza a P.U. commesso nel 2011in esecuzione ad un provvedimento di arresti domiciliari.

Continua, da parte della Polizia di Stato, la lotta alla criminalità al fine di garantire la tutela dei cittadini in tutta la Capitanata.