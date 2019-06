Foggia. Sportelli sociali, la Curia nega gli spazi a ‘soggetti terzi’

Di:

Nessuna concessione a soggetti terzi, nessun legame tra strutture parrocchiali e associazioni. È chiara e netta la chiusura della Diocesi di Foggia-Bovino, in merito agli sportelli sociali all’interno delle sedi parrocchiali.

A precisarlo è proprio l’arcivescovo di Foggia-Bovino Mons. Pelvi in una lettera inviata al segretario generale del Comune di Foggia Maurizio Guadagno, in risposta a una Pec inviata due giorni fa, nella quale si chiedeva la disponibilità della Curia ad attivare sportelli sociali all’interno delle parrocchie cittadine. “I locali e le strutture parrocchiali hanno finalità esclusivamente pastorali e il loro utilizzo è vincolato sia dalle disposizioni del Codice di Diritto Canonico che dalla vigente normativa giuridico-amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, a cui ogni Diocesi deve scrupolosamente attenersi. A tal proposito, non è consentito in alcun modo concedere l’uso di spazi e locali parrocchiali a soggetti terzi”.

Com’è ormai noto, i fatti sono collegati alle determine del Piano Sociale di Zona affidate, lo scorso 24 maggio (due giorni prima delle elezioni), a quattro associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo di 80mila euro (20mila cadauna). Le assegnazioni furono oggetto di polemiche per le numerose anomalie riscontrate e denunciate in una conferenza stampa congiunta dal candidato sindaco del centrosinistra Pippo Cavaliere, Giuseppe Pertosa e Giuseppe Mainiero, tanto da indurre il sindaco Landella a revocare le determine “per evitare strumentalizzazioni”.

La questione si è dunque riaperta con la pec di Guadagno che si è però scontrato con la totale indisponibilità da parte della Curia: “Nelle parrocchie site nel Comune di Foggia sono già attivi e funzionali i ‘centri di ascolto Caritas’ affidati a qualificati e competenti volontari – si legge nella replica dell’Arcivescovo –. I nostri centri parrocchiali e diocesano rispondono, quotidianamente e gratuitamente, con immediati interventi concreti alle esigenze di famiglie e soggetti fragili e alle svariate carenze sociali. Essi sono la ‘prima linea’ della solidarietà ecclesiale per italiani e stranieri”.

LA CONTROREPLICA – Non si è fatta attendere la (contro) risposta del segretario generale del Comune: “Come si può evincere dal bando l’Amministrazione comunale non intende richiedere la disponibilità di locali parrocchiali in favore di soggetti terzi. La manifestazione di interesse, del tutto identica a quella andata deserta nei mesi scorsi, è rivolta esclusivamente alle parrocchie, che sarebbero direttamente destinatarie tanto del finanziamento, previsto all’interno del Piano Sociale di Zona, sia del servizio (…).