PD Cerignola: continua la battaglia contro l’aumento TARI

Cerignola. “In questi giorni i cittadini di Cerignola stanno ricevendo le richieste di pagamento della TARI con l’ingiusto aumento del 36%, a fronte di un servizio totalmente inefficiente.

Il Partito Democratico di Cerignola informa la cittadinanza che, per il tramite dei propri iscritti, ha conferito mandato allo Studio Legale Guidone al fine di dare nuovo e significativo impulso alle azioni già avviate lo scorso anno innanzi al TAR PUGLIA – SEZ. BARI”, fa sapere la Segretaria del PD Sabina Ditommaso.

“Nel 2018 il PD di Cerignola ha impugnato la delibera di Consiglio Comunale di luglio che imponeva l’aumento TARI, sapendo che questo sarebbe stato l’unico modo per impugnare anche la successiva delibera di aprile 2019.

Oltre che al TAR, i nostri legali stanno valutando la proposizione di autonome azioni anche innanzi ai Giudici tributari, considerato che in altri Comuni sono stati ottenuti risultati positivi in tal senso”, continua Ditommaso. “Si invitano tutte le forze politiche, i sindacati, le associazioni di categoria e le associazioni culturali ad unirsi a questa battaglia legale.

Il Partito Democratico di Cerignola non è stato a guardare!

A differenza di chi ha fatto solo proclami, la Segreteria del PD si è fatta carico di intraprendere un’azione legale a difesa e beneficio di tutti i cittadini.

Riteniamo che questa sia l’unica strada efficace e percorribile sulla TARI, e non intendiamo assumerci la responsabilità di qualsiasi altra scelta intrapresa da esponenti politici locali riconducibili al PD che, così facendo, esprimono la loro volontà di non far parte della comunità del Partito Democratico”, conclude la Segretaria.

Cerignola, 15 giugno 2019

Sabina Ditommaso

Segretaria PD Cerignola