Protezione Civile, Di Gioia: “Gli psicologi entrino nella sala operativa del nuovo 112 “

Bari. “Sarebbe molto importante la presenza degli psicologi nella centrale operativa del nuovo numero unico di emergenza del 112. Ci auguriamo che la Regione Puglia voglia seriamente prendere in considerazione la possibilità di assumere anche qualche nostro collega. Gli psicologi sono figure fondamentali nel sistema di emergenza e di protezione civile, lo dimostra la grande attività svolta da società come la Sipem, già accreditata dalla Protezione Civile della Regione Puglia”. Lo sottolinea il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Antonio Di Gioia, a margine del raduno nazionale del volontariato di Protezione Civile, in corso a San Giovanni Rotondo. “Siamo sempre al fianco dei soccorritori quando si verificano le emergenze”, aggiunge Anna Gasparre, consigliera dell’Ordine degli Psicologi. Infatti, a causa di eventi particolarmente stressanti, non solo le persone soccorse ma anche gli stessi soccorritori possono essere oggetto di pericolosi rischi psicopatologici e reazioni postraumatiche. Pertanto i soccorritori volontari o professionisti devono poter contare sul supporto qualificato di squadre di soccorso per l’emergenza psicologica, composte da professionisti del settore. Sarebbe quindi l’ora di inserire la figura dello psicologo nei team di Protezione Civile, partendo dalla centrale operativa, fino alle squadre operative sul campo, anche delle associazioni di volontariato”.

“E’ fondamentale la figura dello psicologo nel sistema dell’emergenza”, prosegue Di Gioia. “Per questo sarebbe importante, oltre al sempre maggior coinvolgimento delle società specializzate che intervengono in queste situazioni, anche l’assunzione a tempo pieno degli psicologi nell’ambito del sistema di Protezione Civile regionale”. “Siamo a disposizione per un confronto con il governatore Michele Emiliano, con l’assessore alla Protezione Civile Antonio Nunziante e con il consigliere delegato alla Protezione Civile Ruggiero Mennea”, conclude Di Gioia. “Come sempre siamo disponibili a fare la nostra parte, nell’interesse unico dei cittadini pugliesi”.

Presidente Ordine Psicologi regione Puglia