Manfredonia, 15 giugno 2019. In data 04/05/2019 si è ricostituita, a Manfredonia, l’Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva.

Dopo più di un anno di “pausa” per vari motivi, finalmente l’associazione ha ripreso vigore, con un organico rinnovato.

All’interno di essa vi sono non solo gente comune, ma anche professionisti e associazioni, nonchè il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto “L’isola che non c’è”, genitori di bambini diversamente abili, l’E.N.P.A. (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali), e componenti della C.R.I. (Croce Rossa Italiana), tutti motivati da uno spirito di profonda solidarietà.

Con la ricostituzione di Cittadinanzattiva si è potuto anche aprire nuove reti. Di seguito si riportano le reti e I relativi referenti:

Rete Tribunale per I diritti del malato referente Dott. Francesco TOTARO

Rete Giustizia per I diritti referente Avv. Cristiano ROMANI

Rete Consumatori referente Avv. Annalisa PASTORE

Rete Scuola referente Dott. Felice MANFREDI

Rete Ambiente referente Dott.ssa Enrica AMODEO

La coordinatrice territoriale è l’avv. Eleonora PELLICO.

La sede, per la rete Tribunale per I diritti del malato, sarà sempre presso il P.O. “San Camillo De Lellis”, di cui si forniranno gli orari in seguito, visto che la predetta sede deve essere risistemata.

Per quanto concerne la sede di Cittadinanzattiva momentaneamente è al Corso Manfredi n. 163 presso lo studio legale Pellico-De Bonis.

LA COORDINATRICE TERRITORIALE

Avv. Eleonora Pellico