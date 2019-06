Zanetti lancia la scuola di calcio per aiutare i bambini di Taranto

Di:

(ANSA) Una scuola di calcio per combattere la devianza dei minori, offrire ai ragazzi un luogo di aggregazione che educhi al rispetto dei valori della vita e contribuire così al recupero sociale della città vecchia di Taranto. Racchiude questi obiettivi il progetto di Javer Zanetti, argentino, oggi vice presidente dell’Inter ma storico capitano della squadra nerazzurra, attraverso la fondazione Pupi insieme a Sport4Taranto e Asd Taranto Vecchia dell’oratorio della chiesa di San Giuseppe, il quale sarà il luogo della scuola calcio.

“Sembra lontano il tempo di quando abbiamo cominciato a parlare di questa idea con Dino Ruta, di Sport4Taranto, a parlare di Taranto e di tutto quello che lui mi ha raccontato. Adesso – ha annunciato Zanetti – siamo ad un punto di partenza importante. Credo che possiamo fare tantissimo per tanti bambini, per tanti giovani che vogliono avere un futuro migliore. Educazione e sport: con entrambi, possiamo fare tante cose belle e siamo qui a poter dare il nostro contributo e tutto quello che serve per offrire a questi bambini l’educazione ad un futuro migliore. Creeremo delle opportunità – ha aggiunto – per dare ai bambini la possibilità di realizzare i propri sogni”.