La vicenda

(https://responsabilecivile.it/). L’assicurazione dell’auto tamponata risarcisce il passeggero anche se questi al momento dell’incidente non indossa le cinture di sicurezza: il conducente è infatti corresponsabile per non aver impedito il mancato uso delle stesse

Il Tribunale di Foggia, in qualità di giudice dell’appello, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell’auto a bordo della quale si trovava, come terza trasportata, nel momento in cui veniva tamponata da un’altra autovettura. Il giudice dell’appello l’aveva, infatti, ritenuta esclusivamente responsabile delle lesioni dalla stessa patite, per non aver allacciato le cinture di sicurezza. (fonte)