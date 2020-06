, 15 giugno 2020. Sono iniziati in giornata i lavori per il ripristino delda parte dei volontari dell’associazione AVS Sant’Orsola e, attenendoci alle disposizioni indicate dal DPCM del 11 giugno 2020 – Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per bambini – art.2 e dall’Ordinanza n. 259 del 12/06/2020 del Presidente della Regione Puglia, la riapertura al pubblico è differita al 22/06.

“Approfittiamo della presente per ricordare a coloro che usufruiranno degli spazi ludici (soprattutto ai ragazzi e ai genitori di fanciulli) che ci sono delle determinate regole da rispettare all’interno dell’area e che le elementari norme di convivenza civile impongono rispetto per gli attrezzi, gli oggetti, le piante e le persone presenti nell’area in questione. La nostra intenzione è quella di tutelare lo spazio ludico e far sì che i bimbi ne possano fruire in sicurezza a lungo. Ma se constateremo ancora l’utilizzo non idoneo della suddetta area e la reiterazione di atti vandalici finalizzati al gratuito saccheggio e alla più becera devastazione, saremo costretti a richiudere nuovamente l’area fino a data da destinarsi“. Lo rendono noto i volontari dell’associazione AVS Sant’Orsola di Manfredonia.