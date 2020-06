Banca online: perché preferirla al tradizionale sportello bancario?

Lo strumento bancario per eccellenza, quello al quale tutti i cittadini possono accedere, è il. Uno strumento, ormai, diventato indispensabile grazie ai molteplici servizi che è in grado di offrire. Si pensi, ad esempio, all’. I tempi in cui gli emolumenti venivano pagati in, o tramiteda cambiare nell’istituto di credito del datore di lavoro, sono ormai passati: l’unico metodo è diventato, di fatto, l’accredito in conto corrente.

Le somme elargite dal datore di lavoro, poi, vengono sfruttate, nella maggior parte dei casi, mediante l’utilizzo delle carte elettroniche di pagamento, bancomat e carte di credito in primis, che possono essere emesse solo aprendo un conto corrente bancario, particolarmente utile anche per la domiciliazione delle utenze piuttosto che come appoggio per effettuare operazioni di compravendita nei mercati finanziari.

Le banche online non sono solo convenienti dal punto di vista economico

Negli ultimi anni, però, gli utenti del mondo bancario hanno dovuto constatare, amaramente, come le spese di gestione dei conti correnti siano letteralmente lievitate, in netta controtendenza con quanto avvenuto nel primo decennio del nuovo millennio. All’epoca, infatti, i costi dei conti correnti si erano decisamente ridimensionati, soddisfacendo le richieste dei clienti. A fare da traino alla riduzione di costi furono, senza dubbio alcuno, i conti correnti online, che si affacciarono, nel nostro paese, a cavallo fra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del nuovo millennio. Le banche online, di fatto, poterono attuare una politica di costi assai conveniente per l’utente, complici i costi assai ridotti rispetto, invece, ad un classico istituto di credito, che deve sostenere oneri non indifferenti di varia natura.

Non è stato casuale, di conseguenza, che moltissimi risparmiatori abbiano lasciato lo sportello bancario optando per le banche online, che nel corso degli anni non si sono mostrate convenienti solo dal punto di vista economico. La miglior testimonianza, in tal senso, la si ha tramite la cosiddetta “customer satisfaction”: quella degli istituti di credito che operano online, è nettamente superiore rispetto a quella fatta registrare dalle banche “tradizionali”.

Anche un grande istituto come Mediobanca, definito, non a caso, il centro nevralgico della finanza del Belpaese, ha effettuato investimenti importanti nel mondo tecnologico, creando alcuni conti correnti particolarmente interessanti: l’apertura del Conto Yellow di Che Banca può avvenire tramite il sito ufficiale. Le caratteristiche, le funzionalità e le informazioni riguardo l’attivazione del conto ce le spiega contocorrente.net.

La crisi causata del covid può portare ad una riduzione dei costi dei conti correnti?

Ed anche in questo contesto storico, pur con qualche leggero aumento sporadico dei costi, i conti correnti online risultano decisamente più convenienti. In molti, tuttavia, si chiedono i motivi che hanno indotto il sistema bancario ad aumentare, in maniera considerevole, le spese a carico dei correntisti, lievitati, mediamente, di oltre il 150% rispetto sol o ad un quinquennio fa. La prima ragione, quella che, fondamentalmente, pesa maggiormente sui recenti aumenti, è strettamente collegata ai tassi negativi a breve termine imposti della Banca Centrale Europea, con il nobile fine di sostenere la zoppicante economia dell’area €uro: per le banche, per quanto possa risultare paradossale, le giacenze presenti sui conti correnti rappresentano, ormai da qualche anno, un costo vivo.

Non è casuale, in tal senso, che alcuni istituti tedeschi abbiano applicato degli oneri aggiuntivi a quei clienti che detengono elevate somme nei conti correnti, in quanto vanno ad inficiare pesantemente sul conto economico delle banche stesse. L’esplosione della pandemia, oltretutto, rischia di prorogare le politiche monetarie accomodanti della BCE: all’orizzonte, di conseguenza, non si vede alcuna riduzione dei costi per gli utenti.

Le banche online, quindi, possono risultare ulteriormente convenienti anche nei prossimi anni. E grazie al costante progresso tecnologico, gli utenti possono svolgere comodamente le operazioni direttamente dal proprio pc o smartphone, sfruttando l’assistenza online di un operatore mediante chat, telefono o, in alcuni casi, videochiamata. (Nota stampa)