Ecotassa 2020,quanto pagheranno i Comuni pugliesi

Bari, 15 giugno 2020. Si chiama “Tributo speciale per il conferimento in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi urbani”,anno 2020.Presidente e assessori regionali sulla scorta della validazione(dei dati di raccolta differenziata trasmessi dai Comuni)svolta da Arpa Puglia e dell’istruttoria espletata dal Dipartimento regionale qualità urbana opere pubbliche ecologia Sezione ciclo rifiuti e bonifiche con il supporto dell’Osservatorio regionale rifiuti,hanno determinato l’ecotassa.

Riconoscendo però la riduzione stabilita dall’articolo n.3 comma 40 della Legge n.549 del 1995 stante che –a fronte di attestazione dell’Ager—i Comuni conferiscono i propri rifiuti urbani indifferenziati presso strutture complesse che, come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza n.276/2020, “…in base a tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato effettuano trattamenti preordinati allo smaltimento ma che consentono,come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energie,riducendo la frazione destinata alla discarica”.

Qui l’elenco completo dei Comuni e relativo balzello. > ECOTASSA 2020 PER COMUNI PUGLIESI (2)

A cura di Nino Sangerardi, 15 giugno 2020.