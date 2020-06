Foggia, 15 giugno 2020. “Viene effettuata in questi giorni una mirata azione di disinfestazione e pulizia per contrastare il proliferare di insetti e blatte, fenomeno purtroppo abituale con il salire delle temperature e dell’umidità. Le squadre dell’Unità Operativa Di Foggia dell’AMIU Puglia stanno intensificando gli interventi, come quello che si vede nelle immagini effettuato in via Nigri.

Va ricordato che sono stati e sono mesi molti complicati che vedono gli uomini di AMIU alle prese con una massiccia azione di sanificazione che interessa l’intera città tra centro, periferia, quartieri residenziali e borgate. Specifici interventi continuano ad essere dedicati alle zone di maggiore affluenza pedonale come le aree antistanti i supermercati, le farmacie, gli uffici postali e gli uffici bancari e le aree mercatali”.

