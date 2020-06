Foggia. Metropol, lavoratore “Da stamani, calvario per 25 famiglie”

, 15 giugno 2020. “Questa mattina è stato il mio ultimo turno di lavoro con l’Istituto di Vigilanza Metropol di Foggia, tra 15 minuti chiuderà definitivamente, le istituzioni hanno fatto di tutto per togliergli la licenza e ci sono riusciti, senza crearsi una minima preoccupazione per le famiglie dei lavoratori, che si ritroveranno da lunedì senza occupazione in un momento lavorativamente sterile a causa della pandemia”. E’ quanto ha scritto ieri a StatoQuotidiano.it il sig. Angelo, già dipendente Metropol.

“Per più di 25 famiglie da lunedì inizierà un calvario segnato da incertezze e infinite difficoltà. Affidiamo il nostro futuro alla coscienza della Prefettura di Foggia affinché possa intervenire, con la stessa determinazione che ha influito alla chiusura dell’istituto, per sanare lo stato di disoccupazione di oltre 25 lavoratori”.