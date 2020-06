La Magna Capitanata riparte, sito rinnovato e uno spazio personale per gli utenti

, 15 giugno 2020. Riapre oggi la Biblioteca ‘Magna Capitana’ con nuovi orari di accesso e un sito completamente rinnovato. Dopo settimane di lavoro in smart-working, è stata pianificata una riorganizzazione degli spazi riattivando alcuni servizi in sicurezza: il prestito, la consultazione, la restituzione dei documenti, il prestito interbibliotecario, la consulenza bibliografica.

“Non è ancora il momento di aprire per stare insieme, per leggere ed incontrarsi – comunica la Magna Capitana-questa riapertura è solo l’inizio e in questo momento delicato dobbiamo ancora collaborare e avere pazienza. Il vostro punto di riferimento principale, in questa fase, sarà il Nuovo Portale della Biblioteca www.lamagnacapitana.it. Dopo mesi di lavoro intenso, in collaborazione con Dm Cultura, finalmente è arrivato il momento tanto atteso, lanciamo ufficialmente la pubblicazione online del sito completamente rinnovato, nella veste grafica e nei servizi offerti all’utenza. Avrete a disposizione uno spazio personale dal quale gestire in autonomia molteplici attività, al quale potrete accedere effettuando il login: Username (n. Bibliocard), Password (data di nascita)”.

La richiesta agli utenti per evitare file ed assembramenti è di sfruttare quanto più possibile le potenzialità del nuovo portale e di prendere un appuntamento tramite il recapito telefonico e l’indirizzo mail. Nel sito, sezione dedicata alla news, sono state descritte tutte le procedure in maniera dettagliata. Sulla pagina facebook della biblioteca sono indicati gli indirizzi di riferimento e una descrizione del sito”.